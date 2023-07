Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F-1 após disputa apertada com Pérez na largada

Após uma largada com briga direta com Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen venceu neste sábado, 1º, sua primeira corrida sprint na temporada da Fórmula 1 sem muita dificuldade. O holandês mostrou talento com os pneus intermediários e somou pontos importantes no GP da Áustria para continuar em busca do tricampeonato mundial de pilotos.

Diferentemente dos dois últimos campeonatos, as etapas que têm a corrida sprint em seu cronograma não a utilizam mais como forma de definir o grid para a prova de domingo, já que as posições da largada da corrida principal foram definidas na sexta-feira. No entanto, ela ainda garante pontos extras no Mundial. Líder absoluto, Verstappen soma oito pontos e chega a 203, contra 132 do e segundo colocado Pérez, que somou seis neste sábado.

Pérez (esquerda) chegou a ultrapassar Verstappen (direita) na largada da corrida sprint do GP da Áustria, mas holandês deu o troco momentos depois. Foto: Joe Klamar/AFP

“A largada não foi muito boa, mas consegui controlar o desgaste do pneu para terminar em primeiro. Nas últimas voltas, os slicks (compostos de pista seca) estavam bem mais rápidos, mas eu já estava muito à frente e não precisei fazer a parada. Foi uma boa corrida”, disse Verstappen.

A CORRIDA

A chuva voltou a cair em Spielberg antes da largada. Com isso, os pilotos apostaram nos pneus intermediários. O ápice da corrida sprint foi justamente a primeira volta: Pérez atacou Verstappen e chegou a assumir a primeira posição, mas voltou a ser ultrapassado e teve o caminho fechado pelo holandês.

No rádio, o mexicano reclamou do companheiro de garagem, que disparou na primeira posição e não foi mais ameaçado. “O que há de errado com o Max, cara?”, disse ele. A disputa com o holandês fez o atual vice-líder do Mundial perder a segunda posição na corrida para Nico Hulkenberg, que teve uma largada impressionante.

Apesar do “susto”, ele recuperou o segundo posto na 12ª volta, quando se aproveitou de uma escorregada do alemão para fazer a ultrapassagem e confirmar o segundo lugar. O piloto da Haas ainda perdeu posição para Carlos Sainz, antes de apostar no pneu macio e despencar na tabela. Ele acelerou tudo no fim e conseguiu terminar em sexto.

Quem levou a pior na briga inicial entre Verstappen e Pérez foi Lando Norris, que perdeu várias posições e terminou somente em nono. O piloto da McLaren usou o pneu intermediário até o fim e acabou perdendo posições cruciais na volta final.

Além de Hulkenberg, boa parte dos pilotos optaram pelos slicks nos últimos giros, quando a pista ficou um pouco mais seca, com exceção dos líderes, que foram com os intermediários até a bandeirada. Destaque para Lance Stroll, da Aston Martin: o canadense fechou em quarto, à frente do companheiro de equipe, Fernando Alonso, em quinto. Esteban Ocon, em sétimo, e George Russell, em oitavo, também pontuaram.

Lewis Hamilton, um dos expoentes dentre os pilotos que não são da dominante Red Bull, fez uma corrida com muitas ultrapassagens. Apesar de sair da 18ª posição, teve uma ótima largada e conseguiu fechar em décimo, mas não conseguiu pontuar.

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Áustria