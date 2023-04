Vice-líder da Stock Car 2023, Thiago Camilo é o mais rápido dos primeiros treinos em Interlagos

Thiago Camilo foi o mais rápido dos primeiros treinos da segunda etapa da Stock Car 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele repetiu a dose do treino inicial de Goiânia. Na etapa inaugural, o piloto da Ipiranga Racing venceu a corrida 2.

Thiago Camilo teve sua volta mais rápida com 1min41s316, uma diferença de três décimos de segundos sobre o segundo colocado da sessão, Átila Abreu, da Pole Motorsport.

“Começamos bem, até de forma inesperada. Mesmo com 25 kg de lastro, conseguimos liderar e colocar 0s3 (três décimos) sobre o segundo colocado. Durante o fim de semana, as coisas mudam muito, todo mundo deve evoluir. Por isso, para disputar lá na frente, também precisamos seguir evoluindo”, disse Camilo.

Gabriel Casagrande se postula como candidato à vitória na segunda etapa da temporada. Foto: Duda Bairros/ Vicar

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) foi o terceiro mais rápido da sessão, seguido por Rafael Suzuki, consolidando um dia muito positivo para a Pole Motorsport, com dois carros entre os quatro primeiros. E Cesar Ramos, que também venceu em Interlagos no ano passado, completou a relação dos cinco mais rápidos ao cravar 1min41s768 com o Corolla #30 da Ipiranga Racing. Ricardo Zonta, Julio Campos, Lucas Foresti, Felipe Fraga e Bruno Baptista fecharam a lista dos dez melhores colocados. Líder do campeonato, Daniel Serra foi o 18º na sessão desta sexta-feira.

Estava bem difícil de conseguirmos acertar as freadas por contas de algumas modificações feitas no carro, mas no final foi bom. Temos que ter um pouco de paciência, andamos com pneus que não estavam nas melhores condições e isso nos deixa muito animados, mas vamos continuar com os pés no chão”, disse Casagrande, que foi campeão da Stock Car, em 2021, no Autódromo de Interlagos.

Homenagem em números

Em Interlagos, Camilo seguirá com o número 16. Ele decidiu manter a numeração até o fim da temporada para homenagear o tio, Sérgio Ruas Camilo. Já Allam Khodair trocará o habitual número 18 pelo 300. Essa será a etapa na qual o ‘Japonês Voador’ completará 300 largadas na Stock Car.

Correria e trocas no volante

Tony Kanaan chegará a São Paulo a tempo de participar do segundo treino livre, na manhã deste sábado (22). Ele correria no teste da Fórmula Indy pela McLaren, em Indianápolis. Porém, a etapa foi cancelada por causa da chuva. O piloto da Full Time Bassani na Stock Car reorganizou a logística para voltar ao Brasil e acelerar na sequência do fim de semana em Interlagos.

No treino livre 1, Kanaan foi substituído por Renan Guerra, que deu quilometragem ao Toyota Corolla #6. Outra cara nova na sessão foi Rafael Martins, que substitui, neste fim de semana, Nelsinho Piquet no carro da Crown Racing.

Nelsinho vai correr na rodada inaugural do European Le Mans Series, em Barcelona, na Espanha. Ele vai pilotar o Oreca-07 da United Autosport Piloto de testes da Piquet Sports, Rafa Martins comemora a oportunidade: “Não tenho palavras para descrever esse sentimento. Estou feliz e orgulhoso pela oportunidade. Vou representar nossos patrocinadores e o Nelsinho dando meu máximo em Interlagos”, declarou o futuro estreante.

Programação

No sábado (22), define-se a classificação para o grid, às 14h20. No domingo (23), a primeira prova tem largada às 12h10 e a segunda, às 12h50. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.