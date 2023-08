Vice-líder da Stock Car, Daniel Serra quer o tetra, mas mantém cautela

A Stock Car retorna para Goiânia neste final de semana, com a sétima etapa. Na abertura da temporada, em abril, o Autódromo Ayrton Senna foi palco da vitória de Daniel Serra, o primeiro a vencer no ano. Agora, com um circuito diferente, o vice-líder do campeonato quer se consolidar na ponta para brigar por mais um título.

Apenas um ponto separa o piloto da Eurofarma para o líder Thiago Camilo, da Ipiranga Racing. Ambos têm duas vitórias no ano. Uma de cada foi justamente na primeira etapa de Goiânia. Serra na corrida 1 e Thiago na 2. Agora, no entanto, o traçado é outro, com o anel externo, o que dá menos curvas no circuito.

Outro desafio será coletivo. Nos treinos de sexta-feira, 25, o carro 29 teve um princípio de incêndio. Serra conseguiu deixar o veículo, mas os mecânicos da Eurofarma ganharam um problema a resolver.

“É uma dinâmica completamente diferente, quase como outro autódromo. Todas as equipes já conhecem um pouco mais os pneus. Mas o que usamos na primeira etapa não vai funcionar desta vez”, avalia Serra, em conversa com o Estadão.

Carro de Daniel Serra teve princípio de incêndio nos treinos de sexta-feira. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Em abril, ele saiu em segundo, atrás de Bruno Baptista, da RCM. A vantagem se deu nos boxes. Daniel Serra parou antes dos adversários que estavam à sua frente. Quando Ricardo Zonta (RCM) e Baptista fizeram suas paradas, Serra fez bom uso do push e os ultrapassou. Serra fez a parada em 0,5 segundos, mais rápida que os outros dois, que fecharam o top-3.

O piloto também considera como fator de diferenciação entre as etapas a adaptação aos novos pneus. Em abril, a Stock Car inaugurou a parceria com a Hankook, nova fornecedora. Demorou para que os pilotos conseguissem domar as novas rodas. Além disso, um incêndio na fábrica impediu que um novo lote fosse enviado ao Brasil. Isso levou as equipes a disputarem quase metade da temporada com o número reduzido de pneus disponíveis.

Continua após a publicidade

Serra exalta equipe, quer o título, mas não garante a conquista

O piloto da Eurofarma é cauteloso ao falar sobre a possibilidade de título. Ele não nega a disputa, afinal está bem colocado na classificação. Entretanto, não afirma que será campeão. “Só posso responder um dia depois da última etapa”, brinca.

O campeonato está apertado. A média de pontuação está mais baixa nesta temporada. “Cada ano que passa, as equipes ficam mais próximas”, avalia o piloto, “Fora isso, tem os lastros para quem está bem, o que faz ainda mais diferença. Já é uma categoria muito disputada, e assim fica mais embolada”.

Pelo retrospecto, a briga é certa. Tricampeão de 2017 a 2019, Serra bateu na trave nos últimos três anos. Ele foi terceiro em 2020 e vice-campeão em 2021 e 2022. Para ele, não há segredo para os bons desempenhos. Tudo passa pela equipe. “Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito de estar no carro. Eu gosto da preparação, na parte física, técnica, estudar etapas. E eu estou com uma equipe muito competente. Tenho um suporte muito bom fora da pista”, comenta. O chefe de equipe da Eurofarma é Rosinei Campos, o Meinha, já 13 vezes campeão da modalidade e único a participar de todas as edições da modalidade, desde 1979. “A equipe trabalha muito. Eu só finalizo o trabalho”, completa Serra.

Stock Car em Goiânia

A sétima etapa da maior modalidade do automobilismo brasileiro guarda uma disputa muito equilibrada. Thiago Camilo e Daniel Serra são separados por apenas um ponto na classificação do campeonato. Em quarto, o atual campeão Rubens Barrichello é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito conquistas. Ainda na frente de Rubinho na classificação, está Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com sete pontos de diferença para o líder.

Continua após a publicidade

Neste sábado o segundo treino ocorre às 8h45 e a classificação, 13h. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo da Band, SporTV e nas mídias sociais da Stock Car.