Vídeo mostra Verstappen dirigindo acima da velocidade permitida em túnel na França

Atual campeão da Fórmula 1 e líder da temporada 2023, Max Verstappen pode ser investigado por infrações de trânsito cometidas na estrada Nice Nord, na França, conforme noticiado pelo jornal francês Nice-Matin. O motivo é um vídeo que mostra o piloto holandês dirigindo um Aston Martin Valkyire a 124 km/h, acima do limite de velocidade de 90km/h do trecho pelo qual ele passava, em um túnel.

O Valkyrie, apresentado como um ‘hipercarro’, é fruto de uma colaboração entre a Aston Martin e a Red Bull Racing. Na época do lançamento, o veículo foi definido como o modelo de rua mais próximo de um monoposto da Fórmula 1.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais de Mark Cox, personal trainer e amigo de Verstappen, e mostram o piloto da Red Bull com apenas uma mão no volante, enquanto toca o painel do veículo. Conforme protocolo determinado pela Aston Martin, ele utiliza fones no ouvido para proteger os tímpanos, já que o barulho pode causar danos.

Max Verstappen pode ser multado por excesso de velocidade na França Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A informação do Nice-Matin é que, embora a França tenha um programa para rastrear vídeos das redes sociais que revelem possíveis infrações de trânsito, a punição só seria possível com um registro oficial da velocidade. De qualquer forma, ele poderia ser investigado por colocar a vida de outras pessoas em risco.

Após o período de férias entre julho e agosto, a F-1 será retomada neste final de semana, quando será disputado o GP da Bélgica. Verstappen é o líder isolado do Mundial de Pilotos, com 314 pontos contra 189 do mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull.