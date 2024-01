Wilsinho Fittipaldi tem parada cardíaca no Natal e está entubado em hospital de São Paulo

Wilson Fittipaldi Jr. está internado na UTI do Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, em São Paulo, desde o último dia 25 de dezembro. O irmão de Emerson Fittipaldi sofreu uma parada cardíaca durante o almoço de Natal, em que também celebrava o aniversário de 80 anos.

Wilson engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. O ex-piloto teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro. Desde então, está sedado e entubado. Os médicos já tentaram retirar a sedação, mas ainda não foi possível por conta dos constantes espasmos.

Wilsinho terá de passar por uma tomografia para avaliar se houve danos cerebrais. A família tem pedido orações pela saúde do ex-piloto.

Filho de Wilson Fittipaldi, que ganhou fama pelo trabalho como locutor de automobilismo na rádio, Wilsinho chegou à Fórmula 1 em 1972, com a Brabham. Realizou mais uma temporada com os ingleses no ano seguinte, quando alcançou o seu melhor resultado na categoria: o quinto lugar no GP da Alemanha, somando os únicos pontos.

Em 1975, Wilson uniu-se ao irmão já bicampeão da categoria para um dos empreendimentos mais ousados da história do automobilismo nacional: a Copersucar. Equipada com motores Ford, o time brasileiro esteve na F-1 de 1975 a 1979. Depois, de 1980 a 1982, passou a se chamar apenas Fittipaldi. Wilson Jr. esteve apenas no primeiro ano como piloto, sendo um décimo lugar o seu melhor resultado.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prevent Sênior, mas ainda não teve retorno sobre o estado de saúde de Wilson.

A notícia da internação de Wilson Fittipaldi Jr. chega menos de uma semana após a morte de Gil de Ferran. O bicampeão da Indy participava de um evento privado de carros na Flórida quando também teve uma parada cardíaca, mas não resistiu. Gil tinha 56 anos.