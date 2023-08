Zonta pode colar na liderança, mas será perseguido por Rubinho na etapa da Stock Car em Velocittá

A sexta etapa da Stock Car promete bagunçar a parte de cima da classificação. Sexto colocado, Ricardo Zonta faz a pole. O piloto da RCM, contudo, deve ter perseguição de Rubens Barricello (Mobil Full Time), quinto no campeonato e quarto na largada. O líder Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e o vice, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) partem em 20º e 18º, respectivamente.

Zonta, que já vinha de uma vitória na corrida 2 em Interlagos, superou Sergio Jimenez no classificatório de sábado, 6. O piloto da Scuderia Chiarelli surpreendeu e fez o melhor tempo do Q1. Ele ainda ia bem no Q2, quando uma pane seca quase o tirou da disputa pela pole, mas manteve-se em sexto. No Q3, porém, ficou em segundo.

A evolução do piloto da RCM vem em bom momento no campeonato. Essa foi a primeira pole de Zonta na temporada, na etapa que marca o meio do torneio. Enquanto a ponta de cima da classificação começa a tomar forma, Ricardo Zonta mostra que quer brigar por lá.

Ricardo Zonta tem uma chance de colar nos líderes no Autódromo Velocittá Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Jovens Petecof e Dudu mostram autoridade

Quando se formou o Q3, qualquer resultado seria um pole inédita na temporada. Duas, porém, seriam pela primeira vez na carreira. Gianluca Petecof (Full Time) e Dudu Barrichello (Mobil Full Time) mostraram personalidade ao brigar para sair na ponta na corrida de Velocittá. Dudu chegou a disputar com o pai, Rubinho, e quase o igual no tempo. Já Petecof quase conquistou o segundo lugar. Ainda que não tenham conquistado a pole pela primeira vez, os jovens mostraram o que já foi visto nas etapas anteriores: desempenho de gente grande. Petecof será o o terceiro, enquanto Dudu sai em sexto.

Pneus e temperatura serão desafio além dos adversários

Cada piloto compete contra outros 30 na Stock Car. Nesta etapa, retorna um obstáculo do começo da temporada, os pneus Hankook. A nova fornecedora da modalidade sofreu com um incêndio em uma fábrica e não pôde enviar novos pneus como esperado. Isso só aconteceu nas vésperas desta etapa. Portanto, os pilotos terão que se adaptar aos pneus novos novamente, como fizeram nas primeiras etapas do ano.

Uma característica do novo material em relação aos antigos Pirelli é o aquecimento. Os pneus Hankook demoram mais a aquecer o que confere aderência diferente dos carros na pista. O calor de Mogi Guaçu também vai causar dificuldade. No sábado, chegou a fazer 29ºC na cidade do interior paulista. Os termômetros apontaram que a temperatura da pista foi de 48ºC. Neste domingo, a máxima prevista é de 32ºC. A rodada dupla tem a primeira corrida às 11h30, e a segunda prevista para 12h10. A etapa é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV (TV fechada) e no YouTube da categoria.

Grid de largada da sexta etapa em Velocittá