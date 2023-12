Zonta segura pole, vence prova e impede que Casagrande comemore título da Stock Car na corrida 1

Com o foco no possível título de Gabriel Casagrande na corrida 1 da Stock Car, foi Ricardo Zonta quem roubou a cena, manteve a pole position e adiou a decisão do título para a segunda corrida deste domingo, dia 17. Gabriel Casagrande, líder da classificação, terminou na terceira colocação, abriu 21 pontos de vantagem para Daniel Serra – o único que pode tirar o título de suas mãos – e pode ser campeão terminando até na 17ª colocação. A segunda corrida começa às 15h30 (horário de Brasília).

A 1h30 do início da prova, o Autódromo de Interlagos recebeu uma breve chuva, que apenas ameaçou e não chegou a incomodar os pilotos. Com o calor na Zona Sul de São Paulo próximo a 30ºC, a pista não ficou molhada para o início da prova. Os competidores puderam correr, sem prejuízo – além das temperaturas elevadas na pista – para a corrida 1.

Antes da largada, Zezinho Mugiatti, campeão da Stock Series, esteve presente no grid, como ação inédita da Stock Car. Além de receber a bolsa de R$ 2,5 milhões pela conquista da categoria de acesso, que financiará sua temporada 2024 na Stock Car, ele pilotou ao lado dos seus futuros competidores. Depois do alinhamento, quando todos os carros pararam em seus lugares, o novo campeão da Stock Series puxou a fila na volta de apresentação, antes da largada oficial. O autódromo estava lotado.

Zezinho Mugiatti, campeão da Stock Series, esteve presente no grid de largada da Stock Car. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Zonta, na pole position, largou bem e segurou o ímpeto de Casagrande, líder da Stock Car e que ultrapassou Rafael Suzuki ainda na primeira curva. Se no classificatório o piloto da A. Mattheis Vogel reclamou da consistência do carro pela temperatura da pista, isso não se deu na primeira corrida. Longe da briga pelo título, Júlio Campos também teve bom desempenho e chegou à terceira posição ainda na primeira volta.

À frente, Zonta conseguia ampliar a distância de Casagrande. Sexto colocado na classificação, ele precisava de um ‘milagre’, mesmo segurando o líder, para continuar com chances de título. Registrava também a volta mais rápida. O cenário fez com que o paranaense optasse por ir aos boxes logo cedo, mudar a estratégia para acompanhar Zonta. Suzuki seguiu a estratégia do líder da Stock Car, retornando à pista nas últimas posições.

Gabriel Casagrande só depende dos próprios resultados para faturar segundo título da Stock Car. Foto: Marcelo Machado de Melo/ Stock Car

No top 5, Daniel Serra continuava sua campanha de recuperação, na terceira posição, atrás apenas de Zonta e Júlio Campos. Com metade da prova, a Eurofarma-RC optou por levar o vice-líder aos boxes, retornando nas últimas posições. Somente Rubens Barrichello, dos candidatos ao título, continuava na pista sem parar.

Zonta, destacando-se em dois dos três setores de Interlagos, continuava segurando Casagrande, na briga pelas primeiras posições a seis minutos do fim. Reassumiu a liderança após a parada de Felipe Massa para os boxes e manteve, com a ajuda de Campos, o líder da classificação na terceira posição, a dois minutos do fim.

Com Serra em 5º, o resultado impedia que Casagrande comemorasse o título já na corrida 1 deste domingo, apesar de Felipe Fraga, então terceiro colocado na classificação geral, ter abandonado a prova.