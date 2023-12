Circular por Paris durante dos Jogos Olímpicos vai custar mais caro, inclusive no metrô

THE NEW YORK TIMES - Com a expectativa de que quase 10 milhões de pessoas lotem as ruas de Paris durante os Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem, os visitantes já sabiam que circular pela cidade seria um desafio nesse época. Mas agora, provavelmente, também será muito mais caro. O preço de uma única viagem de metrô entre 20 de julho e 8 de setembro, as datas da Olimpíada e Paralimpíada, deverá saltar para quatro euros (R$ 21), ante seu preço atual de 2,10 euros (R$ 11). Um pacote de dez passagens passará de 16,90 (R$ 90) para 32 euros (R$ 171).

Em vídeo postado no X, antigo Twitter, Valérie Pécresse, presidente da região administrativa que inclui Paris e seus subúrbios, anunciou os aumentos temporários nas tarifas do transporte público.

Faltam pouco mais de 230 dias para a Olimpíada de Paris-2024. Foto: Denis Balibouse/Reuters

“Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, 100% dos espectadores poderão acessar todos os eventos esportivos por transporte público”, disse Laurent Probst, CEO da Île-de-France Mobilités, a organização que supervisiona o transporte na região de Paris. Para atender à demanda, disse ele, o sistema vai oferecer 15% mais viagens de metrô e trens suburbanos durante os Jogos, o que custará à agência mais 200 milhões de euros. Os aumentos nas tarifas são um esforço para recuperar esse custo.

O conselho administrativo da Île-de-France Mobilités deverá votar a proposta em 7 de dezembro. Os aumentos nas tarifas representam uma reversão acentuada de um plano agora abandonado pelo Comitê Olímpico e Esportivo Nacional Francês de deixar o transporte público gratuito para as pessoas com ingressos para eventos olímpicos, como Londres fez em 2012. O plano em Paris teria custado 45 milhões de euros, disse um porta-voz do comitê organizador de 2024.

Em seu vídeo, Pécresse procurou tranquilizar os moradores locais dizendo que eles poderiam evitar as tarifas mais altas comprando um passe mensal ou anual ilimitado - que não será afetado pelo aumento - ou estocando tíquetes até 20 de julho. Mas qualquer pessoa, local ou turista, que comprar uma viagem durante o período terá de pagar as novas tarifas temporárias.

Andar de metrô será mais caro durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Foto: Lucien Libert/Reuters

Muitos em Paris se irritaram com o anúncio. Uma coluna do jornal Le Monde na terça-feira passada descreveu a medida como “uma fraude”, classificando-a como mais um golpe nas carteiras das pessoas e uma contradição com a afirmação do comitê organizador de que os Jogos seriam “acessíveis” e “para o povo”. Em uma publicação no X, David Belliard, secretário de transportes de Paris, alertou que o aumento poderia prejudicar as pessoas de baixa renda: “Metros e ônibus reservados para os mais ricos?”, escreveu ele.

Visitantes e turistas ainda podem conseguir pelo menos uma oferta comprando o passe Paris 2024, que faz parte das alterações tarifárias propostas. Esse passe custará 16 euros por dia para viagens ilimitadas em todas as cinco zonas de trânsito, abaixo dos 20,10 euros para um passe diário para todas as zonas, embora um passe Paris 2024 de sete dias ainda seja muito mais caro do que a oferta atual. Alguns dos eventos olímpicos acontecem em locais nos subúrbios. O passe ilimitado Paris 2024 também inclui viagens para ambos os aeroportos.

Os viajantes que pretendem chegar no dia 26 de julho, dia da cerimônia de abertura, também deverão planejar cuidadosamente a chegada. Os principais aeroportos estarão fechados durante a cerimônia por razões de segurança, disse Laurent Nuñez, um alto funcionário da polícia de Paris, em entrevista coletiva na quarta-feira. Ele também anunciou que serão estabelecidos perímetros de segurança em torno dos locais, limitando estritamente os carros, incluindo táxis.

“É claro que haverá restrições”, disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. “Mas vamos proporcionar aos parisienses um verão excepcional”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU