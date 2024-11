Vídeo: adolescente derrota adversário no sumô duas vezes mais pesado que ele

O adolescente Kanato Kousei proporcionou um feito inusitado no Grande Torneio de Sumô de Fukuoka. Com apenas 16 anos e pesando 58kg ele enfrentou um adversário com mais do dobro de sua idade, e quase três vezes mais pesado. Mesmo assim, Kousei saiu vitorioso do embate com Hikaru Amamidake, de 39 anos e 168kg.

Adolescente derrota adversário no sumô duas vezes mais pesado que ele Foto: Divulgação/X @japaofcbr