Estrela da La Masia, a divisão de base do Barcelona, o malinês Ibrahim Diarra marcou um golaço em vitória por 3 a 0 da equipe sub-19 do clube catalão sobre o Espanyol neste sábado, 12, e foi exaltado pela mídia local. O jornal AS o chamou de “Kaká africano”, fazendo referência ao ex-jogador e craque da seleção brasileira. E o apelido não é novidade para ele, já muito bem cotado na Europa.

O meia-atacante foi contratado pelo time catalão no final de 2024 e, no anúncio da transferência, o Academie Africa Foot, seu antigo clube, o comparou com o último representante do país a ganhar a Bola de Ouro. “Ibrahim Diarra, conhecido como Kaká, está partindo para um estágio em Barcelona como parte da nossa colaboração com o FC Barcelona”, publicou a instituição à época nas redes sociais.

Ibrahim Diarra é considerado uma estrela em Mali e é chamado de 'Kaká africano' no Barcelona. Foto: Reprodução/CAFonline.com

PUBLICIDADE A ida de Diarra ao Barcelona seguiu os mesmos moldes das contratações de Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick no Real Madrid e Estevão no Chelsea: foi anunciada somente após ele completar 18 anos, pela regra de que menores de idade de fora da União Europeia não podem ser contratados, mas já havia sido preparada anteriormente. A jovem promessa joga, atualmente, na equipe juvenil do clube, mas alguns torcedores já pedem nas redes sociais que ele seja experimentado no time principal. O gol contra o Espanyol foi seu primeiro por La Masia, onde começa a construir seu espaço.

Pela seleção de Mali, ele foi destaque na Copa do Mundo Sub-17 de 2023, quando a equipe foi derrotada nas semifinais pela futura vice-campeã, França. Na competição, Diarra marcou cinco gols e deu três assistências em sete jogos, ‘carimbando’ de vez seu passaporte para o futebol europeu e tornando-se referência na base de seu país.