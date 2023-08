Sobrinha de dirigente do atletismo da Somália faz pior tempo da história dos 100m rasos; assista

Uma das baterias da fase classificatória da prova dos 100 metros rasos dos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu, na China, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira. A representante da Somália, Nasra Abukar, ficou em último lugar e surpreendeu pela distância para as demais atletas, que resultou no pior tempo da história da prova.

Nasra, de 20 anos, terminou a prova em 21s81, praticamente o dobro do tempo da vencedora da prova, a brasileira Gabriela Silva Mourão, que anotou 11s58. Diante da marca, uma série de suspeitas foram levantadas. A Somália promete investigar o caso.

Uma das linhas da investigação se dará sobre a forma como Nasra foi convocada pelo país para participar dos Jogos Universitários. Ela é sobrinha da presidente da Federação Somali de Atletismo, Khadija Aden Dahir.

Nas redes sociais, a mandatária somali havia parabenizado a sobrinha pela convocação dias antes da viagem para a China.

Em resposta às acusações de corrupção e nepotismo, o ministro dos Esportes da Somália anunciou a suspensão da dirigente do comando do atletismo do país africano. Já o Comitê Olímpico somali fala em suspensão temporária. As investigações devem prosseguir para apontar as razões para a escolha de Nasra e de seu desempenho.