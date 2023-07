Vini Jr. presenteia rapper Drake com uma camisa do Real Madrid: ‘Para o número um’

Vini Jr. segue curtindo a reta final de suas férias nos Estados Unidos antes de se apresentar para a pré-temporada do Real Madrid. Nesta terça-feira, 18, o atacante esteve em um show do rapper canadense Drake e presenteou o músico com uma camisa autografada do time espanhol.

Drake é um músico que não esconde sua paixão por esportes. O rapper é torcedor do Toronto Raptors, da NBA, e deixou ainda mais declarada essa relação em 2019, quando a equipe se tornou a primeira da história do Canadá a conquistar a liga americana de basquete.

Vini Jr. teve um período de férias movimentado. Primeiro, o jogador esteve nos Estados Unidos e acompanhou uma das partidas pela final da NBA. Depois, já no Brasil, o atleta do Real Madrid passou alguns dias no Rio de Janeiro e esteve em partidas do Flamengo no Maracanã. Durante o período na cidade, Vini também virou nome de lei estadual e colocou seus pés na calçada da fama do estádio.

Drake postou a foto com a camisa do Real Madrid Foto: Reprodução redes sociais

Ainda no Brasil, Vini Jr. visitou o Cristo Redentor com sua namorada Kenia Os e Camavinga, seu companheiro de Real Madrid. Agora, já nos Estados Unidos, o atacante da seleção brasileira se prepara para mais uma temporada no futebol europeu.

Já na próxima semana, o time espanhol começa uma série de amistosos no país. A partir do próximo sábado, 22, o Real Madrid terá Milan, Manchester United, Barcelona e Juventus como adversários em um torneio de preparação para a temporada. O primeiro jogo oficial da equipe de Vini Jr. será no dia 12 de agosto contra o Athletic Bilbao, pela liga espanhola.