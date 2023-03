Boca Rosa, ex-mulher de Fred do BBB, fecha patrocínio com o Corinthians; entenda

Bianca Andrade, empresária de 28 anos e conhecida pelo seu nome artístico Boca Rosa, irá patrocinar o Corinthians. Nesta quarta-feira, ela anunciou por meio de suas redes sociais que vai apoiar, com sua marca de produtos de beleza Boca Rosa Beauty, as equipes de base do vôlei feminino do clube paulista.

Em vídeo, a empresária anuncia o novo patrocínio, que não tem valores nem tempo de contrato com o Corinthians revelados, com referência ao mês da mulher, que é celebrado em março. “É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades”, escreveu. “Boca Rosa Beauty é a patrocinadora dos times de base do vôlei feminino do Corinthians!”

📲 Bianca via Reels. pic.twitter.com/jjnymc3j0R — QG da Bianca (@QGdaBianca) March 2, 2023

“O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra”, disse. Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi INCRÍVEL! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!”

Boca Rosa irá patrocinar as categorias de base do vôlei feminino do Corinthians. Foto: Reprodução/Instagram @bianca

Boca Rosa iniciou sua carreira na internet como youtuber, ainda nos anos de 2010. Em 2018, fundou sua marca de produtos de beleza, que a colocou como uma das maiores empresárias do ramo no País - no ano passado, a Forbes a classificou como uma das mulheres mais bem sucedidas do mundo. Em 2020, participou da 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB), programa que alavancou sua relevância nas redes sociais. Hoje, soma 18 milhões de seguidores no Instagram.

Na sua vida pessoal, Boca Rosa teve um relacionamento com Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, youtuber, jornalista, apresentador do Desimpedidos e participante da 22ª edição do BBB. Juntos, tiveram um filho, Cris. O casal se separou no último ano, mas seguem amigos - em janeiro, Bianca revelou apoio a seu ex-marido no programa da TV Globo.

Continua após a publicidade