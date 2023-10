Brasil derrota o Irã e encaminha vaga para a Olimpíada de 2024 no vôlei masculino; veja as contas

A seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu superar o Irã sem muitos sustos na manhã deste sábado, resultado fundamental para manter o time de Renan Dal Zotto na briga por uma das duas vagas do Grupo A do Pré-Olímpico da modalidade, que acontece no Rio. As parciais no Maracanãzinho foram 25/19, 25/20 e 25/23, confirmando a quinta vitória brasileira em seis jogos no torneio. O time perdeu para a Alemanha.

O Brasil fica, ao menos momentaneamente, na segunda colocação do grupo, com 13 pontos, 16 sets vencidos e oito perdidos. Na tarde deste sábado, a Itália enfrentará a seleção de Cuba em sua penúltima partida, que definirá o que os europeus e o Brasil precisarão fazer no confronto direto para buscar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no domingo. A Itália tem 12 pontos e a Alemanha lidera a chave, com 15. A Itália é favorita diante de Cuba.

O Brasil entrou em quadra com Bruno, Lucão, Honorato, Lucarelli, Darlan e Thales como líbero. Darlan, que vem fazendo boa competição, ganhou o direito de ser titular. Com atuação segura, o time, que só perdeu para a Alemanha, triunfou e agora só dependerá de uma vitória sobre a Itália neste domingo, às 10h, jogando mais uma vez com apoio de sua torcida no Rio.

O jogo

O Brasil começou muito bem o duelo com o Irã e confirmou as duas primeiras parciais sem muitos sustos, diferentemente de todas as partidas anteriores. O rival iraniano até chegou a abrir quatro pontos de vantagem no início do primeiro set, mas a seleção brasileira logo esquentou na disputa, alcançou o adversário no placar e fechou em 25 a 19. No segundo set, o time de Renan Dal Zotto largou na frente e, apesar de mais equilíbrio em quadra, a seleção fechou mais um set, por 25 a 20, fazendo 2 a 0 no placar.

Com bons rallys e uma disputa ainda mais acirrada, o terceiro set teve bastante emoção, com o time asiático igualando a partida, que chegou empatada por 22 a 22 nos momentos finais. Mas o Brasil se impôs em quadra e fez 25 a 23, fechando o jogo em 3 sets a 0, ganhando assim o ponto extra. A torcida mais uma vez foi fundamental.

Continua após a publicidade

Acidente

Antes mesmo da partida, no aquecimento, o líbero do Irã, Mohammadreza Hazratpour, foi acertado no rosto com uma bolada de Honorato, na região do nariz, e ficou fora da disputa. A seleção iraniana também perdeu seu treinador no meio do Pré-Olímpico. Behrouz Ataei pediu demissão do cargo e está sendo substituído pelo assistente Alireza Toloukian. Dos rivais do Brasil na competição, o Irã era, de fato, o mais fraco.

Como repercutiu a vitória

O discurso do treinador e dos atletas da seleção brasileira foi unânime após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Irã. Satisfeita com a atuação, a seleção mostrou foco na partida decisiva contra a Itália. Eles disseram que o confronto será uma “verdadeira final”. “Jogamos uma ótima partida. O Brasil mostrou crescimento e foi consistente no sistema saque-bloqueio-defesa. Tivemos ótimo aproveitamento nos ataques e contra-ataque. Estivemos o tempo todo concentrados, e isso foi muito bom. Os jogadores que vieram do banco mudaram o ritmo e nos ajudaram a conquistar essa vitória, que nos leva para essa verdadeira final contra a Itália″, avaliou Renan Dal Zotto.

O central Flávio destacou a importância de o Brasil ter decidido o jogo em três sets para chegar mais descansado ao duelo de domingo. A Itália ainda enfrenta Cuba antes de pegar o Brasil no início da tarde deste sábado. O time brasileiro receberá os italianos no Maracanãzinho às 10h. “Muito importante essa vitória, garantir os três pontos, e o 3 a 0 significa que a gente tem um pouquinho a mais para descansar, não gastamos tanta energia como em um jogo de cinco sets. Agora é descansar e já estudar o time da Itália para fazer a nossa final no Maracanãzinho, diante dessa torcida belíssima que vai nos ajudar a buscar essa classificação olímpica”, disse Flávio.

O ponteiro Lucarelli analisou o ritmo de jogo do Brasil. “Nos momentos em que a gente conseguiu administrar os erros e manter a agressividade, conseguimos abrir vantagem. O início do jogo foi lento, mas depois a gente conseguiu retomar, fazer boas sequências de saque, colocar pressão e ganhar. Agora é a Itália. Sabemos que é o jogo decisivo para ver quem consegue essa vaga para os Jogos Olímpicos, então, com certeza, vai ter aspecto de final”.