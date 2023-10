Brasil e Itália fazem ‘final’ em busca da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris

Brasil e Itália, mais uma vez, irão fazer um jogo decisivo no ginásio do Maracanãzinho. Sete anos depois de decidirem a medalha de ouro da Olimpíada do Rio no mesmo lugar da partida deste domingo, as duas seleções chegam para a última rodada do Pré-Olímpico disputando a última vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A partida, que acontece às 10h, terá transmissão da Globo e do Sportv 2.

A partida deste domingo é de vida ou morte para as seleções pelo desempenho que tiveram na competição. Apesar de não existir uma final do Pré-Olímpico, Brasil e Itália entram para o jogo disputando a última vaga ainda em aberto no grupo, já que a Alemanha surpreendeu a todos e se garantiu na Olimpíada de 2024.

Brasil e Itália definem a última vaga para a Olimpíada de Paris Foto: Divulgação FIVB

Para se classificar sem depender de nenhum outro resultado, o Brasil precisa vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1. Desta forma, soma três pontos e não tem mais como ser alcançado por ninguém no grupo. Caso a vitória seja por 3 sets a 2, os brasileiros terão que esperar o jogo de Cuba para comemorar ou não a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Em caso de derrota, por qualquer placar, a vaga para a Olimpíada é adiada e fica em risco.

“Itália é uma equipe fortíssima, vamos ter menos de 24 horas para estudar. Acho que a única coisa que a gente pode prometer é que vamos deixar tudo ali dentro. Vai ser uma batalha histórica”, comentou Renan dal Zotto sobre o jogo deste domingo.

Os caminhos das duas seleções não foi o esperado. Brasil e Itália eram as equipes mais fortes do grupo, pela tradição e pelos nomes que tinham no elenco, e não conseguiram colocar em quadra o nível de jogo esperado. Atuando em casa, a seleção brasileira não superou o primeiro vice-campeonato Sul-Americano de sua história e demorou para se encontrar em quadra nas partidas. Perdendo o jogo para a Alemanha e pontos nas vitórias por 3 sets a 2 contra Ucrânia e República Checa, os brasileiros se colocaram em uma situação delicada na busca por uma vaga na Olimpíada.

Precisando de três vitórias nas últimas três partidas, o Brasil cresceu. Com a torcida lotando as arquibancadas do Maracanãzinho, a seleção brasileira contou com a estrela do jovem Darlan e superou Cuba e Irã. Os triunfos e os outros resultados deixaram a equipe de Renan dal Zotto precisando apenas de si para se classificar.

Caso não consiga vencer, os brasileiros ainda terão a chance de se classificar para a Olimpíada por meio do ranking mundial de seleções. Para isso, o Brasil precisará ser o melhor país das Américas na classificação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em julho de 2024.

Itália precisa vencer para não depender do ranking mundial para ir para os Jogos Olímpicos de Paris Foto: Divulgação FIVB

Do lado italiano, o momento poderia ser melhor. Apesar de ter conquistado o título do Campeonato Mundial, em 2022, a seleção italiana não conseguiu confirmar o favoritismo. Depois de perder o título do Campeonato Europeu, em casa, a equipe chegou para a disputa da vaga na Olimpíada de Paris como a primeira força da chave. Apesar de um bom início, os italianos caíram para a seleção da Alemanha e de Cuba. Desta forma, o jogo deste domingo é vencer ou vencer para os europeus.