Brasil perde de virada para a Alemanha em amistoso antes do Mundial de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Alemanha por 3 sets a 2, de virada, neste sábado, em Berlim, em amistoso preparatório para o Mundial, que começa na próxima sexta-feira, dia 23, de setembro, com sede na Holanda e Polônia. As parciais foram de 23/25, 16/25, 25/21, 25/19 e 15/13.

O Brasil está no Grupo D, que jogará em Arnhem (Holanda) e vai enfrentar, na ordem: República Checa (24), Argentina (26), Colômbia (28), Japão (30) e China (1º).

Carol Gattaz, central da seleção brasileira de vôlei feminino

Apesar da derrota após estar ganhando por 2 a 0, a seleção nacional teve a ponteira Gabi como a maior pontuadora (22, sendo 19 de ataque e três de bloqueio). Brasileiras e alemãs voltam a fazer mais um amistoso na segunda-feira.

“Apesar da derrota, temos muitos pontos positivos para tirar desta partida. Esses três jogos contra a Alemanha vão nos ajudar no Mundial”, comentou a central Carol Gattaz em entrevista para a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Para a atleta, o embate contra as europeias também foi importante para testar peças no elenco e achar o time ideal. “Demos rodagem para as jogadoras e vamos seguir com a nossa preparação para fazer nosso melhor sempre”, disse.