Bruninho derruba troféu de terceiro lugar do Mundial de Vôlei e viraliza na internet

Durante a cerimônia de entrega do troféu de terceiro lugar para a seleção brasileira masculina de vôlei no Mundial, um fato chamou atenção das redes sociais. Bruninho, ao erguer o troféu para celebrar o feito logrado, deixou o valioso item cair no chão. Pelo teor inusitado da comemoração, a internet não perdoou e o levantador viralizou.

A situação não foi deixada de lado nem mesmo pelo perfil oficial da Confederação Brasileira de Vôlei no Instagram, que postou um vídeo da cena se divertindo com a situação.

Dentro de quadra, o Brasil chegou a inédita medalha de bronze no torneio, realizado na Polônia. após superar a Eslovênia, por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/18, 22/25 e 25/18. Apesar de estar presente nas últimas cinco finais do Mundial, o bronze foi bastante celebrado pelos atletas, que encerraram uma sina: de nunca ter vencido uma disputa de terceiro lugar. Nos Jogos Olímpicos, o Brasil perdeu em duas oportunidades e no Mundial outras três vezes.

A seleção brasileira conquistou um bronze inédito no Mundial de Vôlei. Foto: Lukasz Gagulski/EFE

Após a partida, o próprio Bruninho festejou a conquista e relembrou os problemas que a seleção sofreu ao longo do torneio. “Significa muito, uma nova medalha, a sexta seguida. Queríamos mais, com todas as dificuldades, problemas físicos que tivemos, temos que celebrar, ficar orgulhosos. Montamos um grupo muito legal, com jogadores jovens e experientes, eu estava tentando ajudar e motivar todo mundo. Isso é algo que temos que valorizar muito. Nós jogamos pelo Brasil, existe muita pressão e responsabilidade. Temos que entender que estamos mudando de geração. Estamos entre os melhores times do mundo, isso que importa”, afirmou Bruninho após a conquista.