Bruninho e Gabi Martins são vistos aos beijos em casa noturna em São Paulo, diz jornal

Curtindo alguns dias de folga antes de se apresentar para a seleção brasileira de vôlei, o levantador Bruninho foi visto aos beijos com a ex-BBB Gabi Martins em São Paulo. Na capital paulista para um evento do ex-líbero Serginho em Barueri, o capitão do Brasil foi flagrado na balada, de acordo com o jornal Extra.

De acordo com o jornal, Bruninho e Gabi Martins foram vistos juntos na Vila JK, balada na capital paulista, no último fim de semana. A ex-BBB está solteira após o fim do relacionamento com o influencer Lincoln Lau em março deste ano.

Depois de mais uma temporada defendendo o Modena, da Itália, e de ter sido campeão da Copa CEV, espécie de Liga Europa do vôlei, o jogador curte os últimos dias livres antes de se apresentar para a seleção brasileira que disputa a Liga das Nações a partir do próximo mês.

Gabi Martins é o novo affair de Bruninho do vôlei, segundo jornal Foto: Reprodução Instagram @gabimartins

Apesar de alguns jogadores já estarem treinando com a seleção brasileira de vôlei, Bruninho terminou sua temporada com o Modena um pouco mais tarde e ganhou alguns dias de folga. Além da Liga das Nações, o Brasil terá Sul-Americano, Jogos Pan-Americanos e o Pré-Olímpico para os Jogos de Paris 2024 neste ano em um espaço de cerca de cinco meses.

Presente nas competições adultas com a seleção brasileira desde 2007, Bruninho é um dos símbolos da equipe e é o grande líder, sendo o primeiro capitão desde 2016. Caso o Brasil conquiste a vaga para a Olimpíada de Paris, o levantador pode ir para a sua quinta edição de Jogos Olímpicos da carreira.