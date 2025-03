Carol Gattaz lamenta grave lesão no joelho que pode antecipar o fim de sua carreira: ‘Pesadelo’

A cena assustadora da meio de rede Carol Gattaz caída na quadra com médicos e integrantes da comissão técnica do Dentil Praia Clube a seu redor na sexta-feira já indicava um problema grave. Nesta segunda-feira, após exames médicos, a equipe de Uberlândia confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e a necessidade de cirurgia. A jogadora de vôlei de 43 anos fez um pronunciamento, arrasada, sem confirmar se voltará a jogar.

Gattaz estava em um bloqueio duplo diante do time do Brusque, pela Superliga Feminina de Vôlei, já no quarto set, quando pisou em falso no chão e acabou virando o corpo sobre o joelho. Já caiu chorando e ciente que o problema era grave.

Carol Gattaz, central da seleção brasileira de vôlei feminino, sofreu grave lesão joelho e pode antecipar fim da carreira. Foto: FIVB

PUBLICIDADE Com olhos marejados e voz embargada, a atleta da seleção brasileira e do Dentil Praia Clube fez um comovente depoimento nesta segunda-feira lamentando ter de passar por nova cirurgia de ligamentos. Há dois anos, no dia 17 de março de 2023, também pela Superliga, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou fora por nove meses. “Fala pessoal, estou aqui há alguns minutos tentando achar as palavras certas para vir aqui e expressar o que estou sentindo neste momento. Desde sexta-feira quando aconteceu a minha lesão, estou tentando processar tudo, entender alguns porquês, dormindo e tentando acordar e pensar que tudo não passou de um pesadelo”, iniciou a atleta, inconformada com o problema.

“Mas a gente tem de encarar a realidade. Hoje de manhã fizemos exames de ressonância magnética aqui em Uberlândia e confirmaram as lesões em meu joelho. Eu praticamente já sabia o que tinha acontecido, só não sabia a gravidade”, disse. “Mais uma vez cruzado e desta vez até a lesão foi um pouquinho pior porque pegou menisco e ligamentos colaterais e medial também. Eu estou frustrada, obviamente, decepcionada, sei que qualquer atleta está sujeito a passar por isso, mas nunca se conforma, nunca acha que vai acontecer com a gente, muito menos a menos de dois anos acontecer novamente.”

A cirurgia ainda será marcada pelo Dentil Praia Clube. Gattaz já tinha contrato renovado para a próxima temporada, mas deve fazer uma reavaliação após o longo período de recuperação que pode durar até 12 meses.

“Já falei, passei por esse processo e sei que não é fácil, sei que não será fácil, mas também sei como passar por ela. Sei que toda a equipe do Dentil Praia Clube, tanto a comissão quanto as meninas, a diretoria, estão do meu lado, então fico mais tranquila. Sei que tem grande equipe do meu lado e isso dá tranquilidade, obviamente”, afirmou, feliz pelo grande apoio que vem recebendo.

Desde quando saiu da quadra, carregada, que a meio de rede vem recebendo mensagens de apoio. “Triste de estar abandonando o time em época tão importante, acho que isso é que me dói mais, essa frustração de não conseguir continuar. Estou tentando voltar no tempo e entender porque em um movimento que já repeti milhões e milhões de vezes, todos os dias, acontece isso”, disse.

Admitiu, contudo, que um pisão no pé de uma companheira ocasionou a lesão. “Mas foi uma fatalidade, pisei no pé da Pri e poderia acontecer com qualquer uma, independentemente de idade ou em atleta de vôlei ou outra modalidade, estamos sujeito a isso. Quero agradecer muito as mensagens, o carinho de todos vocês e tenho certeza que mais uma vez vão me dar muita força pelo que vou encarar daqui para a frente. Beijo a todo mundo, obrigada, e conto com a energia de vocês mais uma vez.”