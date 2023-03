COB abre processo disciplinar e mantém suspensão de Wallace por sugerir ‘tiro na cara’ de Lula

O jogador Wallace de Souza seguirá suspenso do vôlei por determinação do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) após sugerir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levasse um tiro. O órgão da entidade também informou que abriu um processo disciplinar para tomar as medidas necessárias sobre o caso do atleta do Sada Cruzeiro e da seleção brasileira.

No fim de janeiro, Wallace fez uma série de publicações nas redes sociais contando a sua experiência em um stand de tiro, compartilhando inclusive a arma que mais gostou de usar. O atleta abriu a caixa de perguntas aos seguidores e foi questionado se “daria um tiro na cara do Lula”. O jogador respondeu com uma enquete. “Alguém faria isso: sim ou não?”

Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do @sadacruzeiro, e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas! pic.twitter.com/2FGzrizpqb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 31, 2023

De acordo com a nota divulgada neste sexta-feira pelo COB, o Conselho de Ética estabeleceu que Wallace siga afastado do vôlei por mais trinta dias. A expectativa é que o julgamento final aconteça dentro deste prazo.

Wallace é um dos principais jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei - 07/08/2021 Foto: Carlos Garcia Rawlins/ Reuters

“O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil comunica a abertura de processo ético disciplinar contra o atleta Wallace Leandro de Souza e a manutenção - por mais 30 (trinta) dias até julgamento final - da suspensão estabelecida pelo Conselho, conforme disposto no artigo 13, §1º do Regimento Interno do Conselho de Ética do COB”, diz a nota da entidade.

O artigo e o parágrafo citados tratam apenas de procedimentos burocráticos da investigação. “Após a análise prévia do Relator, o Conselho deliberará pela admissibilidade ou não da representação, determinando a realização de investigação e coleta de provas, ou arquivando-a liminarmente. Admitida a representação, o Conselho poderá - em casos excepcionais - suspender o representado, cautelarmente, por até 30 dias, prorrogável uma vez por igual período, ou determinar ações urgentes a serem realizadas antes do julgamento final do processo ético”, aponta o texto.

Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou uma ação proposta pela Advocacia Geral da União (AGU) que pedia suspensão de Wallace por causa da publicação.

Em meio à repercussão negativa de sua fala, Wallace se desculpou, por meio de seu Instagram, pela sua postagem incitando uma violência ao presidente Lula. Em vídeo publicado à época, o jogador se desculpou pelo “post infeliz”.