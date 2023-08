Estrela do vôlei turco sofre ameaças de stalker e leva caso para polícia: ‘Não tenho segurança’

Hande Baladin, uma das maiores estrelas do vôlei turco da atualidade, está temendo pela própria vida. Nos últimos meses, a jogadora, campeã da última edição da Liga das Nações com a Turquia e vice da Champions League da modalidade com o time turco do Eczacibasi, está recebendo seguidas mensagens com ameaças de morte de um stalker nas redes sociais. Recentemente, o responsável pelas ameaças tentou invadir o ginásio de treinos da equipe. Por causa disso, Baladin decidiu levar o caso para as autoridades do país.

“Não tenho segurança de vida. Ele me envia mensagens sistematicamente. Tenho medo”, explicou a jogadora em entrevista para o Diário Sabah, da Turquia.

Baladin apresentou uma série de mensagens com as ameaças para a polícia e as autoridades do país iniciaram uma investigação. O perseguidor não teve a identidade revelada, mas está sendo chamado neste momento como Mustafa N. De acordo com a publicação turca, uma das mensagens divulgadas pelo Ministério Público foi enquadrada como ameaça de morte para a atleta.

Baladin pede ajuda para a polícia e para o Ministério Público da Turquia após ameaças de stalker Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

“Eu vou seguir o seu carro. Eu digo a esta garota que vou jogar ácido na sua cara, não tenho medo. Não há morte para mim sem que eu me vingue dessa garota”, diz o texto recebido por Baladin. A polícia não deu maiores informações sobre os motivos das ameaças e da perseguição.

Quem é Hande Baladin?

Aos 25 anos, Hande Baladin é o grande nome da Turquia no vôlei feminino. Titular no Eczacibasi, considerado por muitos o melhor time do mundo na modalidade, a atleta se destaca nas quadras e também nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Baladin possui mais de 850 mil seguidores e chama a atenção pela forma como mostra sua rotina de vida e trabalho.

Continua após a publicidade

Na última edição da Liga das Nações, torneio disputado por seleções, a atleta fez parte do grupo turco que conquistou a competição pela primeira vez para o país. Agora, Baladin deve focar suas atenções para a disputa do Pré-Olímpico dos Jogos de Paris-2024, que acontece entre setembro e outubro. A Turquia disputará as duas vagas para a Olimpíada no grupo que será sediado no Japão e terá a participação das donas da casa, além de Brasil, Porto Rico, Argentina, Peru, Bélgica e Bulgária.