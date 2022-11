Fernando Guimarães comanda as duas seleções e conquista ouro e bronze no Mundial de vôlei sentado

Publicidade

Um treinador, duas seleções, um ouro e um bronze. Essa foi a caminhada do Brasil no Mundial de vôlei sentado de 2022, realizado na Bósnia e Herzegovina. Com Fernando Guimarães no comando das equipes, os brasileiros entraram para a história com o primeiro ouro do país, e primeira medalha feminina, e com a volta dos homens ao pódio.

Uma campanha quase perfeita. Com apenas uma derrota, levando em conta as duas seleções, Fernando Guimarães ajudou a colocar ainda mais na história do vôlei sentado. O treinador, que é irmão de José Roberto Guimarães da seleção feminina de vôlei, não esconde o sentimento após as duas conquistas.

“Nunca imaginei isso em meus sonhos. As últimas três ou quatro semanas foram muito difíceis para mim porque comecei a treinar a equipe feminina há apenas três semanas. Estou muito orgulhoso”.

World Para Volley

“No entanto, devo falar sobre isso depois do Mundial, porque lidar com duas seleções é demais para qualquer um.. Falei com o nosso presidente e disse que conseguiria, mas percebi que esta semana foi muito difícil porque tenho que fazer dois treinos, dois vídeos e dois de tudo”.

O feito das comandadas de Fernando Guimarães é histórico. Apesar das duas medalhas de bronze em edições de Jogos Paralímpicos, em 2016 e 2021, o Brasil nunca havia chegado ao pódio em edições de campeonatos mundiais. Em cinco participações, até então, o melhor lugar tinha sido o quinto em 2018. Com a conquista do ouro, a seleção feminina de vôlei sentado do Brasil já garante vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

Vitória inédita contra as melhores do mundo

Nos últimos anos o Brasil tinha uma pedra no sapato. Assim como acontece no vôlei convencional, os Estados Unidos é uma das maiores forças do vôlei sentado feminino no planeta.

Presente nas últimas três finais de Paralimpíadas, com dois ouros e uma prata, a equipe americana feminina nunca havia perdido para o Brasil na história, mas a primeira vez aconteceu. Na semifinal do Mundial de 2022, as brasileiras conseguiram um triunfo por 3 sets a 0 e caminharam para a final pela primeira vez.

“Foi uma semana incrível. A seleção feminina pode ser a melhor equipe por enquanto, mas amanhã é outro dia. Então temos que continuar trabalhando duro”.

Bronze no masculino

Além do ouro com a equipe feminina, o Brasil também chegou ao pódio no masculino. Depois de uma prata em 2014 e um bronze em 2018, a equipe que também é comandada por Fernando Guimarães venceu o Egito e ficou mais uma vez com o terceiro lugar no Mundial de vôlei sentado.

Apesar da boa campanha na fase classificatória, os brasileiros tiveram pela frente na semifinal o Irã, que é o atual campeão paralímpico e mundial da modalidade e tem o homem mais alto do país no elenco.

World Para Volley

“Estou muito orgulhoso dos meninos porque jogar contra o Irã foi difícil e eles eram muito fortes. Mas os meus rapazes deram o seu melhor e terminar em terceiro também foi bom. Agora é focar para classificar o masculino para Paris 2024″, finalizou Fernando Guimarães.