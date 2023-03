Jogador da seleção japonesa de vôlei morre de câncer aos 31 anos

O levantador da seleção japonesa de vôlei, Naonobu Fiji, morreu neste domingo, vítima de um câncer de estômago. O atleta, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tinha 31 anos.

“O céu ganhou mais um anjo. Nunca esqueceremos como você estava animado para fazer aquele vídeo especial quando o Japão chegou às finais da VNL de 2022. Você respondeu imediatamente e enviou o vídeo no dia seguinte”, diz a nota emitida pela Federação Internacional de Vôlei.

O clube de Naobonu Fiji, o Toray Arrows, também soltou um comunicado oficial lamentando o falecimento do atleta. “Naonobu Fujii, membro do clube de vôlei masculino Toray Arrows, morreu em 10 de março de 2023 aos 31 anos. Não suporto a tristeza de perder um jogador que era o centro da equipe, incluindo a sua personalidade, e de quem se esperava um papel ativo no futuro. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por sua bondade durante minha vida. Além disso, gostaria de expressar minhas sinceras condolências à sua família, lembrando suas realizações durante sua vida e orando pelo repouso de sua alma.”

Divulgação FIVB Foto: Divulgação FIVB

O jogador foi diagnosticado com câncer no estômago em fevereiro de 2022. Ele precisou se afastar do esporte para fazer o tratamento, mas acabou perdendo para a doença. Ele era um dos líderes da seleção japonesa, que terminou em sétimo lugar em Tóquio.