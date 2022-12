Key Alves, do vôlei, registra maior número de inscritos do OnlyFans BR em 2022

A líbero do Osasco Key Alves não para de bater recordes. Com 6,5 milhões de seguidores no Instagram, ela registrou o maior número de inscritos do OnlyFans BR em 2022, entre os meses de julho a outubro. A jogadora também já é considerada a atleta de vôlei com maior seguidores no mundo nesta plataforma, que é site de conteúdo adulto com postagem de fotos sensuais.

“Desde pequena, falava para os meus pais que seria conhecida mundialmente e não foi nada fácil. Na verdade, a intenção disso tudo é que as pessoas do mundo inteiro conheçam quem sou e não o que falam de mim. Eu conquistei o mundo saindo de casa com 14 anos e com a simplicidade e humildade que meus pais me ensinaram, a tal da essência, e isso NUNCA vai mudar!!! Isso é só o começo, obrigada, meu Deus, obrigada mundo”, postou ela, durante este ano.

Leia também FIA cria regra que restringe manifestações políticas dos pilotos na Fórmula 1

Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports, agência de marketing de influência focada no esporte, destaca o movimento de Key Alves além do vôlei. “A Key Alves identificou que há uma forma de monetizar a sua imagem através do digital. É um caminho sem volta. Os atletas precisam enxergar isso. Quem não souber trabalhar sua imagem no digital, estará deixando dinheiro na mesa. O OnlyFans foi uma forma que ela encontrou, mas a principal que os atletas usam são as oportunidades junto ao mercado publicitário”, afirmou.

Apesar de ter o esporte como prioridade, Key Alves viu a plataforma como uma nova forma de renda e fatura uma média de R$ 100 mil por mês - ela calcula faturar 50 vezes mais com o OnlyFans do que com o vôlei.

Key Alves alcançou seis milhões de seguidores no OnlyFans

“O digital tem uma força grande de conexão e poder de monetização, isso todos tem acompanhado, mas acredito que cada vez mais vai profissionalizar de uma forma que os dados gerados por cada influenciador será levado muito em conta, e quem souber vender e expor melhor, terá uma posição diferente perante as marcas. Estamos criando um braço que é a TokenEasy, justamente para auxiliar os influenciadores a trazer novas receitas através de NFTs e projetos especiais”, disse Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

Patrocinada pela marca Apostaganha.bet nesta Copa do Mundo, empresa de apostas esportivas, Key Alves viu bombar o número de seguidores com seu último ensaio sensual, com novo visual e cabelos morenos.

Há algumas semanas, ela presenteou a irmã Keyt com um carro Toyota Hilux SW4 avaliado em R$ 400 mil. “Fiz uma surpresa pra Keyt, comprei um presentinho para ela e não sei se ela vai gostar não, viu? Será que gosta? Estou emocionada, quero chorar. Gente do céu, a favela venceu, que isso! Comprei um carro para minha irmã. Esse carro é lindo, é o carro do sonho dela”, postou, na ocasião.

“A visibilidade e força que o esporte muitas vezes proporciona ao atleta possibilita a ele monetizar através de outras formas que, não necessariamente, sejam através do esporte. Como é o caso, por exemplo, do velocista Paulo André, que participou do Big Brother e assinou vários contratos publicitários em função do sucesso que ele teve no programa”, afirmou Fábio Wolff, sócio-direito da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.