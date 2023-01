Key Alves no BBB: jogadora de vôlei faz sucesso no OnlyFans e revela ser sapiossexual

Key Alves foi anunciada nesta quinta-feira como integrante do Big Brother Brasil 23. A jogadora de vôlei vai compor o grupo “camarote”, que é formado pelos famosos da nova edição do reality show da Rede Globo.

Key Alves atua como líbero no Osasco, uma das principais equipes da Superliga Feminina. Aos 23 anos, porém, Keyla, que é natural de Bauru, afirma ganhar muito mais dinheiro fora do que dentro das quadras. Ela conta com sete milhões de seguidores no Instagram e faz sucesso no OnlyFans, plataforma de vídeos e imagens eróticas.

Key Alves é jogadora de vôlei e faz sucesso no OnlyFans. Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

“São fotos normais, que eu postava no meu perfil do Instagram. Aí eu pensei: ‘por que estou postando de graça?’”, contou Key ao Estadão. “Conversei com um empresário e vi meu público no Instagram. Quando descobri que mais de 90% do meu público é masculino, criei meu perfil no OnlyFans”.

Em julho de 2022, seu rendimento mensal com as publicações no OnlyFans era de aproximadamente R$ 100 mil reais. Desde então, ela multiplicou o número de seguidores, mesmo sendo a jogadora de vôlei com o maior número de fãs no mundo.

SAPIOSSEXUAL

Key Alves diz ser muito próxima da irmã Keyt. Juntas, começaram no vôlei inspiradas pelo pai, que foi jogador de futebol. Key revela que sua preferência é por homens mais velhos e se diz sapiossexual. “Se o cara é muito inteligente, estilo nerd mesmo, meu olhinho fica brilhando, apaixonada. Mas é difícil achar homem assim, viu! E tem que ser mais velho também, tipo 20 anos a mais que eu”, afirmou ao gshow.

A sapiossexualidade se refere a pessoas que sentem atração sexual ou romântica por alguém com base em sua educação ou inteligência. Nesse sentido, uma boa conversa e a troca de conhecimento agem como o principal, se não o único, agente responsável pela criação da relação do indivíduo sapiossexual. O termo vem do latim (“sapio” significa “sábio”) e teria sido usado pela primeira vez pelo engenheiro Darren Stalder na rede social LiveJournal no início dos anos 2000.

SUCESSO

Embora receba de marcas para fazer as chamadas “publis”, Key diz não ser influenciadora, tampouco blogueira. Se alguma marca quiser contratar a atleta para fazer uma publicação no Instagram tem de pagar, no mínimo, R$ 10 mil. “A maior ‘publi’ que fiz foi para o Banco do Brasil, por R$ 20 mil”, revelou ao Estadão.

O cenário mudou drasticamente de alguns anos para cá. Hoje bastante conhecida na internet, Key pode dar o seu preço nas ações de marketing. “Antes, ela fazia contato com as marcas e oferecia permuta em troca de fazer propaganda”, lembra a empresária da atleta, Fernanda Sakai.

De maneira sigilosa, Key já ficou com vários famosos. No mundo dos esportes, ela publicou em seu TikTok um vídeo cifrado em que indica ter ficado com o piloto britânico Lando Norris, da McLaren. Ela também tem uma foto curtida por Lewis Hamilton em suas redes sociais.

Key Alves tem foto curtida por Lewis Hamilton

NO GAME

Key se diz muito competitiva e costuma debochar das adversárias derrotadas. No esporte, tem em Messi e Cristiano Ronaldo suas grandes inspirações. Ela promete não se abster das brigas e estar sempre envolvidas nas confusões, seja para apartá-las ou para intensificá-las.

“A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”, analisa Key.