Vôlei feminino conhece estrutura e inicia os trabalhos em Paris para a Olimpíada

Além do reconhecimento do ginásio, as atletas comandadas por José Roberto Guimarães realizaram um alongamento e atividades sem bola.

“Após horas dentro de um avião, é até perigoso treinarmos com bola. É mais um relaxamento, para elas se alongarem, se soltarem, se ambientarem com o local de treino. O primeiro, o segundo treinamento é assim, leve, depois que passamos a treinar com bola”, disse o técnico.