Olimpíadas 2024: Brasil x EUA no vôlei masculino; veja data, horário e onde assistir as quartas

A equipe de Bernardinho perdeu seus dois primeiros jogos contra as favoritas Itália e Polônia, mas venceu o Egito e se classificou para o mata-mata como um dos melhores terceiros colocado entre os grupos.

Agora, o Brasil encara a seleção americana, líder do Grupo C, e busca avançar para a semifinal do torneio. O vôlei praticado até o momento, no entanto, não convenceu.