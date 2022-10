Paola Egonu relata novo ataque racista e diz que não irá mais defender a seleção italiana de vôlei

Novamente vítima de racismo, a oposta da seleção italiana feminina de vôlei, Paola Egonu, afirmou que não irá mais defender as cores da Itália em quadra. A atleta encerrou campanha no Mundial na terceira posição, com a medalha de bronze.

Momentos após a partida contra os Estados Unidos, realizada na manhã deste sábado, Egonu foi flagrada por torcedores desabafando com seu empresário na beira da quadra e sendo categórica ao afirmar que não aguenta mais ser vítima de racismo. “Perguntaram-me por que sou italiana, esta foi a minha última partida”, lamentou Egonu.

Além da fala da oposta, uma cena após a partida chamou atenção do público e alimentou a possibilidade da atleta encerrar seus trabalhos na seleção. Ainda em quadra, ela ficou abraçada por um longo período com a capitã da equipe, a líbero Monica De Gennaro.

Paola Egonu afirma que não irá mais defender a seleção italiana de vôlei após ser vítima de racismo pela segunda vez no ano. Foto: Sander Koning/AFP

Aos 23 anos, Egonu é uma das principais atletas jovens da modalidade e destaque da seleção italiana. Em julho, inclusive, comandou a Itália na Liga das Nações no título conquistado sobre o Brasil, além de ter sido eleita a melhor jogadora jovem do campeonato. No currículo, ainda soma participações em dois Jogos Olímpicos: Rio 2016 e Tóquio 2020.

Egonu é filha de nigerianos que imigraram para Itália e nasceu em Cittadella, no norte do país. No último mês, a atleta havia sido vítima de comentários racistas na TV italiana. A apresentadora Cristiana Buonamano xingou a atleta de “macaca” em um programa da Sky Sports.

Confira a fala de Egonu após a partida: