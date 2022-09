Paula Borgo: principal reforço do Barueri para Superliga Feminina descobre tumor no estômago

O Barueri anunciou nesta quinta-feira que Paula Borgo, 28 anos, tem um tumor no estômago e precisará se ausentar das quadras. A jogadora, que atua na função de oposto, foi a principal contratação da equipe de José Roberto Guimarães para a nova temporada da Superliga Feminina. O anúncio foi feito nas redes sociais do time da Grande São Paulo.

“O Barueri Volleyball Club e a atleta Ana Paula Borgo Guedes informam que, durante a realização dos exames médicos de pré-temporada da equipe, realizados pelo Departamento Médico do Clube em parceria com a equipe de profissionais do nosso parceiro, o Prevent Senior NewOn, foi identificada uma lesão tumoral no estômago da atleta. O tratamento foi iniciado imediatamente, e seguirá por tempo indeterminado”, informou o Barueri em nota.

Leia também Homens encapuzados e com barras de ferro invadem casa de Carvajal, lateral do Real Madrid

Paula Borgo já defendeu as cores da seleção brasileira e reforça o time de José Roberto Guimarães Foto: FIVB

O clube reforçou o anseio de que Paula Borgo tenha o momento respeitado por todos para que o tratamento tenha a maior eficácia possível, com o apoio de amigos e familiares. “A direção do clube solicita que o momento seja respeitado em nome da atleta, seus familiares e dos demais envolvidos.” A jogadora pediu orações aos fãs.

“Gostaria de dizer aos meus fãs, torcedores e pessoas que me acompanham para que fiquem tranquilos. Estou bem e seguindo o melhor tratamento possível. Peço que todos orem por mim, para que tudo fique bem”, disse Paula Borgo.

Paula Borgo já defendeu a seleção brasileira feminina de vôlei em algumas oportunidades, como na conquista da prata na Liga das Nações de 2019. Ela também defendeu as equipes nacionais de base. No País, se formou em equipes de São Paulo, mas foi no Praia Clube em que ganhou destaque.