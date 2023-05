Praia Clube bate o Minas, supera escrita e conquista título da Superliga Feminina: MG domina o vôlei

Com uma atuação segura, mas com um jogo que teve um desfecho emocionante, o Praia Clube conquistou a Superliga feminina de vôlei da temporada 2022-2023 ao derrotar o Minas por 3 sets a 0, parciais de 25 a 22, 25 a 22 e 26 a 24. O resultado colocou fim a uma escrita de freguesia para o rival na manhã deste domingo, dia 7, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. A vitória marca uma interrupção na hegemonia do Minas, que venceu as três últimas decisões sobre o adversário deste domingo e buscava a quarta conquista consecutiva.

Campeão uma única vez, na disputa decisiva contra o antigo Sesc-Rio de Janeiro, o Praia conseguiu o seu segundo título em sua quinta decisão de Superliga seguida. O feito consolida o time de Uberlândia como a atual melhor equipe do vôlei feminino do Brasil. Na semana passada, o Cruzeiro se sagrou campeão no masculino, fazendo do Estado mineiro os donos da modalidade no País.

Apesar do 3 a 0 para o Praia Clube, final da Superliga Feminina de Vôlei foi equilibrada e emocionante. Foto: Eliezer Esportes

Uma das destaques da partida, Claudinha não segurou a emoção de poder, enfim, se sagrar campeã do torneio. “É muita emoção, porque as pessoas não sabem o que a gente passa no dia a dia. A gente merecia isso havia muito tempo. A energia era diferente. Realmente, foi para coroar esses anos de trabalho com o Praia Clube”, disse.

Lideradas por Carol e as irmãs Brayerlin e Jineiry Martinez, o Praia Clube espera agora inaugurar uma hegemonia de títulos após a decisão que lotou o ginásio em Uberlândia.

Com um ataque mais eficiente, o Praia administrou uma pequena vantagem de dois pontos até a metade da parcial em um set que teve o seu início equilibrado. Mais concentrada, a equipe de Uberlândia melhorou a sua rede, o bloqueio passou a fazer a diferença, e a folga no marcador começou a crescer. O jogo foi ficando fácil e mais confiança.

Insatisfeito com o seu time, o técnico Nicola Negro logo queimou seus pedidos de tempo a fim de “recolocar” as jogadoras na partida. A oscilação do Minas no momento de definir os pontos, porém, estabeleceu uma diferença desfavorável que chegou na casa dos oito tentos (18 a 10).

Quando tudo se encaminhava para um set tranquilo em favor do Praia Clube, a reação aconteceu. Com um bloqueio bem posicionado e uma grande atuação da dominicana Peña, a distância diminuiu para três pontos: 20 a 17. Um bloqueio da Thaisa e uma falha na recepção do Praia decretaram o empate em 22 a 22. Foi aí que o Praia acordou e tomou conta do jogo novamente. Após um saque na rede do rival, que permitiu um 23 a 22, a equipe confirmou a vitória no primeiro set por 25 a 22 e abriu a vantagem de 1 a 0 no duelo.

No segundo set, o Praia já iniciou abrindo uma vantagem de 2 a 0, mas o Minas diminuiu, dando o tom do que seria a disputa também na segunda parcial. No entanto, a falta de consistência do time acabou sendo decisivo para o Praia novamente desgarrar no placar e chegar aos 8 a 5.

A vantagem logo deu espaço novamente à reação do Minas e as duas equipes se alternaram à frente do marcador. Na reta final, o Praia Clube, novamente, mostrou ter o controle emocional mais apurado. O time conseguiu definir dois pontos importantes, abriu 23 a 20 e ficou muito perto de fechar o segundo set. Com um final emocionante, a equipe conseguiu confirmar seus ataques e, a exemplo do primeiro set, fechou a segunda parcial também pelo placar de 25 a 22, fazendo 2 a 0 na decisão.

Terceiro set

Desgastado emocionalmente, o Minas tentou não jogar a toalha. Mas parecia difícil. No decorrer da disputa, porém, essa diferença foi se acentuando e o Praia, sem fazer força, conseguiu abrir 8 a 4 no terceiro set. O time de Belo Horizonte, atual tricampeão da Superliga, vendeu caro a derrota. Utilizando a experiência de suas atletas, conseguiu reagir e buscou o empate em 16 a 16, aumentando a pressão para o outro lado, que já contava com a partida definida.

A tensão foi até o fim com o empate de 24 a 24. No final, porém, valeu a superação do Praia Clube, que conseguiu colocar duas bolas no chão e decretar a vitória do set em 26 a 24, e também a conquista do título.