Renan Dal Zotto vê derrota no ‘detalhe’ e cobra foco na disputa pelo bronze no Mundial de vôlei

Como virou rotina em Mundiais de vôlei, o time masculino Brasil foi eliminado pela Polônia neste sábado, na semifinal. Ao fim da equilibrada partida, decidida no tie-break, o técnico Renan Dal Zotto lamentou a derrota “no detalhe” para os atuais bicampeões mundiais.

“Os atletas se entregaram ponto a ponto, lutaram até o fim. Queríamos muito chegar em mais uma final, tínhamos o foco todo nisso, mas não deu. O jogo foi decidido lá em cima, no detalhe. Agora temos que ter paciência, pensar na medalha de bronze, pois um pódio é fundamental para nossa equipe”, projetou.

Jogando em casa, Polônia contou com forte presença da sua torcida e derrotou o Brasil por 3 sets a 2. Foto: Kacper Pempel/Reuters

A Polônia vem sendo o grande algoz do Brasil nos últimos Mundiais. Nas últimas duas finais, os brasileiros foram batidos pelos poloneses, que desta vez ainda tiveram a vantagem de jogar em casa, na cidade de Katowice - o Mundial também está sendo sediado na Eslovênia.

Em busca do bronze, o Brasil vai enfrentar a outra seleção anfitriã deste Mundial, no domingo, às 13 horas, pelo horário de Brasília. “Agora é hora de entender onde pecamos e focar na disputa pelo bronze. Tivemos a chance de abrir dois pontos ali no final do tie-break e não conseguimos. E assim são os jogos, se não consegue converter as oportunidades, acaba sendo um problema. Jogos deste nível são definidos nos detalhes”, disse o levantador Bruninho.

A semifinal deste sábado foi marcada ainda pela lesão de Lucarelli, que deixou a quadra no quarto set com dores na panturrilha esquerda. Mesmo assim, foi o principal jogador da seleção diante dos poloneses, com 18 pontos. O ponteiro Leal marcou 13 pontos, o oposto Wallace fez 12 e os centrais Lucão e Flávio fizeram 10 pontos cada um.