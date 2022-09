Seleção feminina de vôlei vence amistoso com Alemanha antes da estreia no Mundial

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Alemanha, nesta segunda-feira, em Berlim, no último amistoso antes do Campeonato Mundial, a ser disputado a partir de sábado na Holanda e Polônia. O time do técnico José Roberto Guimarães venceu os cinco sets programados: 25/22, 25/20, 25/19, 25/20 e 25/20.

Em três amistosos, o Brasil saiu vencedor em dois. Ganhou na sexta-feira e perdeu no sábado, com ambos os jogos terminando em 3 a 2. Na partida desta segunda-feira, a ponteira Gabi, com 22 pontos, foi o destaque.

Leia também Robson Conceição é provocado por Shakur Stevenson antes de luta: ‘Não está no meu nível’

Seleção brasileira feminina de vôlei fez amistosos com a Alemanha para se preparar para o Mundial.

O Brasil, que vai tentar se sagrar campeão mundial pela primeira vez, está no Grupo D e vai enfrentar na primeira fase as seleções da China, Japão, Argentina, Colômbia e República Checa, com sede em Arnhem, na Holanda.

A seleção brasileira estreia na competição, neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), diante da República Checa. O SporTV transmite ao vivo.

Diferentemente do Mundial masculino, o torneio feminino prevê mais jogos. Na primeira fase, serão cinco partidas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, em que novamente duas chaves (E e F) serão formadas, e as seleções fazem mais quatro duelos. Os quatro primeiros dos grupos se classificam para as quartas de final. Em seguida, os times farão as semifinais e a final.