Saiba por que a seleção feminina de vôlei do Brasil não vai participar da Abertura das Olimpíadas

Diante da possibilidade de ficarem algumas horas em pé, as jogadoras do time de vôlei optaram por não participarem da Cerimônia de Abertura. A decisão teve apoio do técnico José Roberto Guimarães.

”Eu tinha a minha opinião, mas tem que deixar o grupo escolher. Elas decidiram não participar, porque sabem que 7, 8 horas em pé é cansativo e elas precisam ter energia acumulada para os jogos. Elas escolheram não e eu levantei a mão para o céu, se não eu seria voto contra e eu não quero esse embate. Está todo mundo pensando no mesmo caminho”, disse o treinador à Cazé TV.