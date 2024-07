Seleção de vôlei vive crise com difamação e mal-estar às vésperas de Paris-2024; entenda o caso

Sheilla foi acusada de ter criado um perfil fake no X, antigo Twitter, para atacar Gabi Guimarães, dizendo que a ponteira não tinha mais comprometimento com a seleção de vôlei e que estaria mais preocupada em se divertir do que se preparar para as Olimpíadas.

O perfil @Pierogiu93, que só escrevia mensagens em inglês, iniciou uma discussão com fãs de Gabi Guimarães. Foi quando em uma das respostas surgiu um comentário de Sheilla: “Wait and see... again” (tradução: esperem e verão... de novo).