Sesi-Bauru derrota Minas e fatura o título inédito da Supercopa de vôlei feminino

O Sesi-Bauru colocou um ponto final na hegemonia do Praia Clube (vencedor dos últimos quatro anos) na Supercopa feminina de vôlei. Neste domingo, no ginásio Sesi-Horto, em Bauru, o time paulista venceu o Minas por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 19/25, 25/23 e 25/22, e faturou o título inédito do torneio.

Na inauguração do novo estádio, o Sesi-Bauru conquistou o seu terceiro título na temporada. Antes, já havia vencido o Paulista e a Copa do Brasil.

Sesi-Bauru supera favoritismo do Minas e repete vitória da Copa do Brasil.

“Na verdade, eu não vim pensando nisso (no meu ex-time). Meu ciclo se encerrou lá. Agora sou Sesi-Bauru. Joguei contra elas como se eu tivesse jogado com outros times tão fortes quanto. Meu sentimento é só de gratidão, estou muito feliz. O Minas é passado”, disse a líbero Léia.

O Minas entrou em quadra com o favoritismo por ter vencido a Superliga e com o intuito de dar o troco pela perda do título na Copa do Brasil, mas encontrou um Sesi-Bauru louco para fazer história. O primeiro set foi equilibradíssimo e disputado ponto a ponto. O time paulista foi mais minimalista e fechou em 26 a 24.

No segundo set, o Minas sobrou em quadra, dando dor de cabeça ao técnico Marcos Kwiek, que assumiu o Sesi-Bauru após a temporada de jogos com a República Dominicana. O time paulista não fez frente ao adversário, que empatou ao fechar por 25 a 19, graças a bloqueios importantes de Kisy e Thaísa.

O terceiro set também começou equilibrado, mas o Minas cometeu erros seguidos de ataque, que custaram caro. O Sesi-Bauru fechou em 25 a 23, com Dani Lins sendo o principal destaque nos bloqueios.

No set derradeiro, o Minas chegou ao empate com o Sesi por 20 a 20, mas não conseguiu assumir à frente e acabou sendo derrotado por 25 a 22. Mayhara fez o ponto do título.