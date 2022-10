Zé Roberto elogia seleção após derrotar China: ‘Exemplo para o resto do Mundial’

A vitória de virada da seleção brasileira feminina de vôlei sobre a China no encerramento da primeira fase do Mundial, disputado na Holanda e na Polônia, foi bastante elogiada pelo técnico José Roberto Guimarães. O Brasil soma quatro vitórias e apenas uma derrota.

“Foi importante termos essa recuperação com menos de 24 horas depois do jogo contra o Japão. A Carol (Gattaz) ajudou muito nesse jogo. A atmosfera do ginásio foi maravilhosa. O comportamento e a atitude do time me chamaram muita a atenção na partida de hoje. Foram poucos erros e o grupo se ajudando o tempo todo. Temos que manter esse nível para jogar o Campeonato Mundial. Nossa saída de jogo foi melhor e o sistema defensivo funcionou. Foi um jogo para levarmos como exemplo para o resto do Mundial”, disse o treinador.

Com 22 pontos (19 de ataque e três de saque), s oposta Tainara foi o grande destaque do triunfo sobre as chinesas. “Estou muito feliz com essa vitória. Jogamos como um time e fomos muito obedientes taticamente, que é algo que o Zé sempre pede muito. Nosso ataque e a nossa defesa funcionaram muito bem. Daqui para frente vão ser jogos ainda mais difíceis. É manter a cabeça no lugar e vamos com tudo para a segunda fase”.

Tainara é destaque em vitória do Brasil sobre a China no Mundial de vôlei.

A central Carol Gattaz concordou com Zé Roberto. “Hoje entramos para dar o nosso máximo contra a China. No início estava difícil, elas imprimiram um ritmo de jogo forte, mas conseguimos ter paciência e, aos poucos, fizemos o nosso jogo. Essa vitória é importante para a continuidade da competição. Ainda faltam muitos jogos, mas esse resultado dá um animo maior para nosso time. Temos um grupo merecedor e unido”, afirmou a atleta, dona de 15 pontos (13 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

O Brasil embarca neste domingo para Roterdã, na Holanda, para a disputa da segunda fase da competição. As brasileiras aguardam o encerramento da primeira fase para conhecer a tabela e a ordem de jogos a partir de terça-feira.