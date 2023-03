Ainda é cedo, mas...

Longe de ser uma corrida emocionante, o GP do Bahrain mostrou a superioridade dos carros da equipe Red Bull, o grande progresso da Aston Martin e uma boa dose de decepção em relação à Ferrari e à Mercedes. Ainda é muito cedo para apontar o time anglo-austríaco como favorito e a manter a condição de Campeão Mundial dos Construtores e de que Max Verstappen deu a largada para seu terceiro título mundial: ainda restam 22 etapas para o final e não custa lembrar que no ano passado a Scuderia de Maranello iniciou o ano como franca favorita, status que não durou quatro etapas. Sérgio Pérez, companheiro de equipe do holandês, ficou em segundo.

A superioridade da equipe Red Bull é ilustrada pela primeira fila que Verstappen e seu companheiro de equipe Sérgio Pérez obtiveram no treino de classificação, quando foram os únicos a completar os 5.412 metros do circuito de Sakhir abaixo da marca de 1'30". O tempo da pole position do holandês (1'29?708)superou o recorde de volta estabelecido pelo espanhol Pedro de la Rosa (1'31"447), registro que continua válido pois foi marcado durante a prova de 2005. Este ano o melhor tempo na corrida foi do chinês Guanyu Zhou (1'33"996), obtido na penúltima das 57 voltas do percurso total.

Esse dado induz a considerar que a Red Bull tem fôlego para andar ainda mais rápido: além de Guanyu, Pierre Gasly (Alpine, 1'35"068), Lando Norris (McLaren, 1'35"822), Logan Sargeant (Williams (1'36"037) e Fernando Alonso (Aston Martin, 1'36"037), conseguiram voltas mais rápidas melhores que a obtida por Verstappen (1'36"236) e Pérez (1'36"244). A próxima etapa, dia 19, em Jeddah, na Arábia Saudita, é o capítulo que vai permitir dirimir dúvidas sobreo rendimento dos carros da Mercedes e, principalmente Ferrari, que foram mais lentos e foram mais lentos que os da equipe campeã.

O fato de Hamilton ter ficado em quinto lugar e Russell em sétimo levou aMercedes a cogitar rever o projeto do seu carro ainda este ano, opção que será levada mais a sério caso a diferença entre Verstappen e o heptacampeão mundial, no final da corrida de Jeddah, fique novamente na casa de 50"997, diferença de Hamilton para Verstappen ao final da prova. Para a Ferrari as preocupações são ainda maiores: o trem de força do carro de Leclerc teve problemas na prova de classificação e na corrida, quando o monegasco abandou na 39. volta. Verdade que ele foi o concorrente mais direto do holandês: ele ocupou o segundo lugar por 20 voltas enquanto esteve na pista, mas jamais este a ponto de ameaçar o atual bicampeão. Carlos Sainz mostrou-se fiel ao sua pilotagem mineira, que lhe garante pontos regularmente e sem alarde. Ao terminar em quarto garantiu os primeiros pontos para a Ferrari este ano.

O também espanhol Fernando Alonso, porém, foi o herói da abertura da temporada: seu rendimento nos treinos oficiais foi consistente e ele garantiu o quinto lugar no grid, atrás dos dois Red Bull na primeira fila e dos dois Ferrari na segunda. Ironicamente seu desempenho poderia ter sido ainda mais destacado não fosse por um toque que recebeu do carro de Lance Stroll, seu companheiro de equipe, ainda na primeira volta, algo que certamente comprometeu o alinhamento do seu chassi AMR23. Por seu lado, Stroll mostrou garra ao pilotar mesmo com as limitações físicas decorrentes do acidente que sofreu quando praticava ciclismo 15 dias antes do GP e terminou em sexto.

Completaram os dez primeiros Valterri Bottas (Alfa Romeo Sauber), Pierre Gasly (Alpine) e Alex Albon (Williams). O oitavo lugar do finlandês, aliado à melhor volta de Guanyu Zhou, mostra que a equipe suíça pode ser a principal força no pelotão intermediário, enquanto a recuperação de Gasly, que largou e último na sua estreia pelo time francês, aliviou a decepção da atuação apagada de Esteban Ocon. O ponto de Alex Albon manteve acesa a chama de esperança que os fãs da outrora dominante Williams ainda nutrem pelo time inglês.

F-3: Bortoleto vence, Collet sobe ao pódio

O paulista Gabriel Bortoleto estreou com o pé direito na F-3 FIA ao vencer a principal corrida da categoria considerada a ante-sala do vestibular para chegar à F-1. Com os 26 pontos da vitória na corrida 2, ele assumiu a liderança do campeonato, tries pontos à frente do alemão Oliver Goethe. Caio Collet, que ficou em terceiro na corrida 1, no sábado, aparece em oitavo lugar na tabela de pontos que será revista no último fim de semana do mês quando a F-3 terá sua segunda etapa em Melbourne, na Austrália. Na F-2, Enzo Fittipaldi marcou pontos nas duas corridas do fim de semana e ocupa a 12ª posição na tabela de pontos liderada porThéo Pourchaire.

