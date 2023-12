Drugovich enfrenta escolha complicada

Drugovich marcou o terceiro tempo no primeiro livre em Abu Dhabi (Aston Martin)

O futuro de Felipe Drugovich reserva ao paranaense uma escolha complicada. Brasileiro mais próximo de conquistar um lugar no grid da F-1, ele terá em 2024 mais um ano como piloto reserva da equipe Aston Martin e, para manter-se em atividade considera participações em categorias internacionais de maneira total ou parcial. Essa escolha leva em conta dois pontos básicos: a necessidade de estar disponível à equipe em caso de emergência e um calendário minimamente conflitante com o da categoria máxima. Amir Nasr, ex-piloto e agente de Drugovich, explica:

"Seguimos trabalhando com o objetivo de sempre, que é garantir ao Felipe um lugar na F-1, por isso ainda não decidimos em qual categoria ele poderá participar em 2024. Temos muito claro que ele está pronto para estrear na categoria, mas também temos claro que estamos em uma entressafra atípica: todos os pilotos que terminaram a temporada de 2023 mantém suas vagas para 2024. Por isso o cuidado em definir os próximos passos de sua carreira."

Piloto reserva da equipe ele deve disputar provas em outras categorias (Aston Martin)

Achance mais recente de Drugovich estrear na F-1 em 2024 acabou na semana passada quando a equipe Williams confirmou o estadunidense Logan Sargeant como seu segundo piloto, ao lado do anglo-tailandês Alex Albon. Sargeant teve uma temporada de estreia bastante conturbada este ano, o que incluiu vários acidentes e altos prejuízos materiais ao seu time. Apesar da relativa melhora na fase final do campeonato, o que parece ter garantido sua continuidade no grid é a sua nacionalidade e o apelo que isso pode representar no mercado onde a especialidade apresenta o maior crescimento em audiência.

Nasr vai além e lembra que uma definição do programa do piloto para 2024 levará em conta as possibilidades de deslocamento rápido entre o circuito onde Drugovich eventualmente esteja disputando uma prova e o tempo necessário para chegar desde ali até o local do GP onde sua presença torne-se necessária.

Drugovich poderia disputar regularmente uma categoria ou fazer aparições esporádicas, sempre de forma a estar a postos caso a Aston Martin precise substituir um piloto inesperadamente. Por isso até mesmo a European Le Mans Series, cujo calendário tem provas apenas no velho mundo, pode ser uma opção. Em termos continentais, a temporada da IMSA, que concentra suas etapas nos Estados Unidos, pode ser interessante, assim como participações esporádicas em provas da F-E, onde Drugo já mostrou seu valor em testes para estreantes na categoria.

A Super Formula japonesa, que tem muitas datas coincidentes com a F-1, parece descartada, situação consolidada pela F-Indy: além do calendário conflitante. "Não há nenhuma vaga disponível no grid", explica Nasr. Confira abaixo o calendário de 2024 das categorias onde Drugovich poderá participar. Em destaque as datas conflitantes com o calendário da F-1:

Data F-1 F-E IMSA Le Mans Series WEC Super Formula 13/jan Cidade do México (MEX) 21/jan 27/jan Diriyah (SA) Daytona 24 10/fev Hyderabad (IN) 23/fev Testes Bahrain 02/mar Bahrain 02/mar Losail (QA) 10/mar Arábia Saudita Suzuka (JP) 16/mar São Paulo (BR) Sebring 12 24/mar Austrália 30/mar Tokyo (J) 07/abr Japão 14/abr A definir (I) Barcelona 21/abr China Long Beach Imola (I) 28/abr Mônaco (MC) 05/mai EUA-Miami Paul Ricard (F) 12/mai Berlin (D) Laguna Seca Spa (B) 19/mai Itália-Ímola Autopolis (JP) 26/mai Mônaco Xangai (CN) 01/jun Detroit 09/jun Canadá 16/jun Le Mans (F) 23/jun Espanha Watkins Glen Sugo (J) 30/jun Áustria Portland (USA) 07/jul Grã-Bretanha Imola (I) 14/jul Mosport Interlagos (BR) 21/jul Hungria Londres (UK) Fuji (J) 28/jul Bélgica 04/ago Road America 17/ago 25/ago Países Baixos Virginia SPA (B) Motegi (J) 01/set Itália Monza Austin (USA) 15/set Azerbaijão Fuji (JP) 22/set Cingapura Indianapolis 29/set Mugello (I) 13/out Fuji (J) 20/out EUA-Austin Portimão (P) 27/out México 03/nov Brasil Bahrain (BH) 12/out Road Atlanta 23/nov EUA-Las Vegas Suzuka (JP) 01/dez Catar 05/mai Abu Dhabi

F-1 e moto na Espanha

O diário espanhol OK traz em sua edição de hoje uma nota que poderá marcar a história do esporte a motor: Stefano Domenicali e Carmelo Ezpeleta estariam trabalhando para promover um festival de velocidade em um circuito de rua a ser montado próximo ao aeroporto Barajas, o principal da cidade de Madrid. Para além do trabalho em parceria entre automóveis e motos, o evento previsto para 2026 teria uma programação que incluiria a F-1 e a Moto GP. A confirmação do evento não ameaça a realização do GP da Espanha, que acontece tradicionalmente em Barcelona.

O GP de São Paulo, dia 3 de novembro, em Interlagos, será um dos seis eventos de 2024 que terá a disputa da Sprint Race, prova extra realizada no sábado. As demais são Áustria, Catar, China, Estados Unidos-Austin e Estados Unidos-Miami.