Circuito de Sakhir recebe novamente a F-1 para a abertura da temporada (Red Bull Content Pool)

Começam amanhã, finalmente, as atividades oficiais do Campeonato Mundial de Fórmula 1 (F-1) de 2024, evento que entrará para a história como o mais longo da categoria desde que nenhum das suas 24 corridas seja cancelada. Desta quarta até sexta-feira as 10 equipes inscritas - Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bul, Sauber, Vcarb e Wiliams - participam de três sessões de treinos livres, entre 04:00 e 13:00 (horário de Brasília) no traçado de Sakhir, no Bahrain. É nessa pista de 5412 metros que será disputada a abertura do campeonato, no domingo 2 de março.

Poucas vezes a F-1 viveu um início de temporada tão movimentado, dentro e, principalmente, fora das pistas. Do imbróglio que ameaça a carreira de Christian Horner ao anúncio que Lewis Hamilton vai correr pela Ferrari, em 2025, não faltaram motivos para manter a categoria nas manchetes esportivas.

Contrato de Las Vegas com a F-1 gera controvérsias em Nevada (Mercedes)

Se o campeonato ainda não começou, as notícias bombásticas não terminaram: a empresa Las Vegas Grand Prix está sob investigação. O assunto ganhou cores distorcidas depois que o comissário Tick Segerblom levantou dúvidas sobre o contrato que garante a realização de futuras corridas nesse traçado citadino. De acordo com o jornal Las Vegas Review-Journal, o condado de Clark, onde está localizada a cidade famosa por seus cassinos e luminosos feéricos, o assunto chegou a ser incluído na reunião semanal do condado marcada para esta terça-feira, mas a discussão do tema foi adiada. Há indícios de que o acordo sobre a prova incluiria a dispensa de várias portarias "desde que a corrida seja disputada no fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, tradicional feriado nacional dos Estados Unidos, este ano marcado para 28 de novembro. O calendário da F-1 de 2024 indica o GP de las Vegas para o dia 23 de novembro. Alonso e sua nova dieta Fernando Alonso, que aos 42 anos de idade segue como um os pilotos mais valorizados da categoria, anunciou ter adotado uma nova dieta em sua preparação para a esta temporada. Uma interpretação de suas declarações ao jornal espanhol AS, sugere uma aproximação ao vegetarianismo:

"Trata-se de uma dieta que vai em direção do vegetariasmo, ainda que não seja completamente restrita. A proposta é extrair mais energia do que que comemos e ter mais resistência."

Pela primeira vez o piloto espanhol integrou nutricionistas em sua equipe de treinadores "e me sinto mais preparador do que nunca". Alonso é apontado como o principal candidato para ocupar o posto que Lewis Hamilton deixar;a vago na equipe Mercedes em 2025.

Começa temporada brasileira

Turismo Nacional abre a temporada brasileira de automobilismo em Goiânia (Beto Côrrea)

A disputa da prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, domingo, em Goiânia, abre a temporada brasileira de automobilismo de pista. A categoria adota modelos de automóveis fabricados no Mercosul com motor original transversal e tração dianteira. No entanto, o regulamento técnico indica que o motor, câmbio, injeção de combustível, escapamento e pneus sejam o equipamento padrão fornecido pelos organizadores da competição, a Vicar. O motor é um quatro cilindros em linha de 2 litros com potência de 200 hp desenvolvido pela Audace Tech. O câmbio é o do Hyundai Creta com acionamento por borboletas junto ao volante. A competição do fim de semana será no formato endurance, cm três horas de duração e com dois pilotos por carro. O paulista Victor Manzini, de 16 anos, faz sua estreia no automobilismo pilotando o Chevrolet New Onix , classe B, inscrito pela equipe Manzini Competições.

Novidades no Campeonato Paulista

