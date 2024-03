A sensação não é exclusiva do dirigente inglês: o árabe Mohammed Bem Sulayem, primeiro não europeu a comandar a Federação Internacional do Automóvel, igualmente sofre um processo de desidratação, circunstância agravada ontem com a acusação de que ele teria interferido a favor de Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita de 2023. Desde que sucedeu a Jean Todt no comando da entidade, em 2021, ele viu vários integrantes da organização deixarem seus cargos por vontade própria.

Ambiente tenso e mais uma mega produção árabe

A reforçar a sensação de se cortar o ar com uma gilete, a possibilidade de Max Verstappen romper seu contrato com a Red Bull e ir ocupar que Lewis Hamilton deixa vago na Mercedes no final do ano já é discutida abertamente. No final de semana, Jos, pai do piloto, não disfarçou que conversava com Toto Wolff no paddock de Sakhir. Ao ser perguntado se procediam os comentários de que ambos falavam da contratação do holandês pela equipe alemã, o austríaco Wolff respondeu provocativamente:

"Tudo é possível..."