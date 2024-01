F-1 reformulada

Prática comum na Fórmula 1, a manutenção de empregados em postos estratégicos vive um período de instabilidade quando faltam cerca de seis semanas para o início da temporada de 2024, dia 2 de março, no Bahrein. A maior alteração envolve a equipe Haas, onde seu idealizador Gunther Steiner foi dispensado na última semana de 2023. O japonês Ayao Komatsu, até então diretor de engenharia, assumirá o posto de "Team Principal". Outra mudança que poderá ser confirmada nos próximos dias envolve a equipe AlphaTauri e o inglês Alain Permane, que foi dispensado da Alpine na reformulação vivida pelo time francês no início da segunda fase da temporada passada.

Gunther Steiner foi o mentor da equipe Haas, empreendimento bancado pelo estadunidense Gene Haas, no início de 2013. De um início promissor, o time perdeu competitividade e foi envolvido em decisões pouco propícias: assinou contrato com Mick Schumacher e Nikita Mazepin, dois pilotos que ficaram aquém de demonstrar um mínimo de competitividade. Para piorar, o patrocínio garantido pelo russo Mazepin teve de ser rescindido por questões políticas, o que provocou um efeito negativo no fluxo de caixa da equipe.

Da mesma forma, o resultado medíocre nas últimas duas temporadas catalisou o desgaste de Gunther Steiner junto a Gene Haas. Diante disso não chega a ser surpresa o afastamento do italiano da forma como aconteceu: um telefonema no intervalo entre o Natal e o ano novo. Steiner diz que não pediu para sair, Haas diz que é necessário otimizar os recursos e por isso escolheu alguém de dentro da equipe para assumir o comando do time. Faz sentido: Komatsu é veterano do time e tem um método de trabalho distinto ao de seu antigo superior. Além disso, sua promoção- evita o período de acasalamento que seria necessário caso um nome externo fosse contratado.

Não faltavam nomes no mercado que poderiam preencher essa posição, a começar por Mattia Binotto, Otmar Szafnauer e Alan Permane. Binotto liderou a reconstrução da Ferrari, mas sem títulos acabou defenestrado e perdeu seu posto para Fred Vasseur. Szafnauer deixou a Aston Martin, onde se consagrou como chefe de equipe, mas na Alpine sucumbiu aos processos e valores da escuderia francesa. Permane, que fez carreira na Benetton e viveu todas as fases do time até ser novamente assumido publicamente pelo grupo Renault, deixou a Alpine junto com Szafnauer. Esta semana seu nome foi ligado a um posto no alto comando da AlphaTauri, segundo time da Red Bull na F-1 e que sofre uma reestruturação intensa a ponto de implementar a capacidade de sua estrutura na Inglaterra. Time que corre com licença de construtor emitida pela Áustria, a escuderia funciona a partir das instalações da saudosa Minardi, em Faenza, Itália.