F-E na mira de Felipe Drugovich

O período que divide as duas fases da temporada anual da F-1 é famoso pela movimentação real, ou fictícia, de pilotos, engenheiros e chefes de equipe em busca de novos desafios e melhores salários. O aumento de provas no calendário, atualmente com 22 etapas, levou a FIA a homologar um período de férias onde, pelo menos em teoria, as equipes devem parar de trabalhar em seus carros e motores. Para nós, brasileiros, dois nomes devem ser acompanhados com atenção nas próximas semanas: o paranaense Felipe Drugovich (foto de abertura/Aston Martin) e o suíço Mattia Binotto. O primeiro é atualmente piloto reserva da equipe Aston Martin. O segundo está desempregado desde que foi substituído por Frédéric Vasseur na direção da equipe Ferrari após o término da última temporada e seu nome é cada vez mais ligado junto à da equipe Alpine.

A carteira profissional de Felipe Drugovich, o campeão da F-2 em 2022, rumo à F-1 parece próxima de incorporar um segundo emprego. O nome do brasileiro é uma das principais opcões, senão a principal, na lista de Michael Andretti para a próxima temporada de F-E, a categoria de carros elétricos. Pode ser uma boa escolha: as chances de Drugo ser incorporado como titular da equipe Aston Martin, onde é o atual piloto reserva, dependem da aposentadoria de Fernando Alonso e de algo extraordinário acontecer com Lance Stroll, filho do dono da equipe. Outro ponto a jogar a favor de Drugovich juntar-se ao time-americano é a possibilidade cada vez mais séria de Andretti estrear seu próprio time na F-1 nos próximos três anos. Amir Nasr , empresário de Felipe, reconhece que esse fator poderá ser incorporado nas negociações em curso:

"Sem dúvida a chance de estar ligado a uma equipe que em breve estreará na F-1 será considerada. Por enquanto não colocamos à mesa esse ingrediente, mas na hora certa certamente falaremos disso. Além da Andretti estamos falando com outras três equipes da F-E e esperamos tomar uma decisão dentro de 45 dias. De qualquer forma, quero deixar claro que estamos muito bem na Aston Martin e tudo o que nos foi prometido ao assinar contrato com eles foi cumprido e, em muitos aspectos, superado."

O contrato de Drugovich com a Aston Martin inclui um programa de preparação semelhante ao que Lawrence Stroll, o dono do time, proporcionou ao próprio filho, Lance, junto à equipe Williams.

"O Felipe está treinando muito no simulador e na pista. Este ano já fizemos testes em Barcelona, Silverstone e Áustria e há mais testes programados para Hungria e Monza. Cada teste desse envolve a participação de pelo menos 30 engenheiros, uma estrutura similar à usada nas corridas", complementa Nasr.

Segundo ele, o ideal para o futuro do brasileiro é um lugar na F-1, mas ser promovido de piloto reserva a piloto titular na Aston Martin é algo com chances remotas de acontecer num futuro próximo. Motivos para isso são facilmente identificáveis: o time melhorou bastante na atual temporada e precisa de um piloto experiente como Fernando Alonso e o outro cockpit é ocupado pelo filho do dono da equipe. Ainda assim, Nasr só tem elogios ao time inglês:

"O programa que a Aston Martin preparou para o Felipe é extenso e intenso", lembra o empresário.

Entre as opções mais interessantes para Drugovich em 2024 estão as equipes Andretti e Maserati, ambas na F-E. O programa de F-1 do time norte-americano é associado à Cadillac e está próximo de ser anunciado como a décima primeira equipe da categoria, algo que pavimenta um caminho alternativo para o piloto. Por outro lado, Drugovich já fez dois testes extra-oficiais com o F-E da equipe italiana e foi o mais rápido em Berlim e Roma, o que gerou conversações mais consistentes para defender o time em 2024.

Em um cenário mais técnico o nome que desponta nesta semana é o de Mattia Binotto, que recentemente voltou a circular no paddock da F-1.O engenheiro suíço-italiano é cogitado para assumir a posição de team principal da equipe Alpine, que vive um período turbulento em consequência de várias demissões em postos importantes. Em 15 dias os franceses desligaram Laurent Rossi (CEO da marca), Otmar Szafnauer (Team Principal), Alan Permane (diretor esportivo) e Pat Fry (diretor técnico).

O francês Bruno Famin, recém empossado vice-presidente esportivo, comandará o processo de reestruturação que surpreendeu a categoria. Para os experientes da F-1, a consolidação de uma equipe é um processo que demanda três a quatro anos, período que é alongado quando líderes de processos e departamentos são trocados. A incorporação de Binotto poderia mitigar inconveniências desse processo graças à sua longa experiência em fábricas e pistas e pelo fato de ter dirigido a Ferrari, um time por demais conhecido por suas perenes crises e conflitos internos. O fato de a Alpine ter se associado ao banco BRB para instalar uma filial de sua academia de pilotos no autódromo de Brasília, reforça a proposta de seguir com atenção o que vai acontecer com o time francês.

Para quem segue a F-1 regularmente o futuro de Felipe Drugovich e Mattia Binotto é um alento em meio a uma temporada onde a Red Bull se mantém invencível e Max Verstappen segue ampliando a enorme vantagem que o mantém como líder do campeonato e a caminho do seu terceiro título mundial consecutivo. No último fim de semana ele venceu a corrida Sprint e a o GP da Bélgica, prova disputada em Spa Francorchamps. O resultado completo da corrida você confere aqui.

