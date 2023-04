Futuro cada vez mais próximo

A temporada de 2023 mal começou - a quarta de 23 etapas do calendário será realizada na próxima semana - e a Audi anunciou ontem, no Salão do Automóvel e Shanghai (foto de abertura/Audi), que já tem definido os detalhes básicos do motor que usará em sua estreia na F-1...em 2026. No lado mais corriqueiro da categoria, a FIA (Federação Internacional do Automóvel) rejeitou ontem o apelo da Ferrari para restituir o quarto lugar de Carlos Sainz, resultado afetado por uma punição de cinco segundos que deixou o espanhol fora da zona de pontos no GP da Austrália. A fase norte-americana do automobilismo que os ingleses chamam de "pinnacle of motorsport" ( auge do esporte a motor em tradução livre) continua em franca ascensão: o italiano Stefano Domenicali declarou ontem ao canal Sky TV que uma quarta corrida nos Estados Unidos é uma possibilidade para 2026.

Norma geral na indústria automobilística, o projeto e desenvolvimento de um novo motor a combustão começa com um protótipo de um único cilindro, não importa a configuração do bloco. Em entrevista à imprensa durante o salão de Shanghai o CEO da empresa alemã, Markus Duesmann, e o Oliver Hoffmann, representante do conselho da Audi para desenvolvimento técnico, afirmaram que o desde o final de 2022 a marca de Ingolstadt já desenvolve testes de bancada com um protótipo monocilíndrico, base do motor para o carro de 2026, que será um V6 hibrído capaz de gerar 350 kW através da recuperação de energia.

"O projeto Audi de F-1 realmente decolou nos últimos meses", declarou Hoffmann. "A fase atual de desenvolvimento da nossa unidade potência, base para o trem de força para o carro de 2026 está sendo lançada hoje (ontem)."

Unidade de potência é o termo que inclui o conjunto de motores a combustão e elétrico em um carro híbrido, enquanto trem de força é formado pela unidade de potência, câmbio e diferencial de um automóvel. O projeto do Audi de F-1 é desenvolvido em duas frentes: em Hinwill (Suíça), onde está a sede da equipe Sauber - time que desenvolve o chassi e no qual a Audi tem uma participação que já beira os 50% -, e em Neuburg ad Donau, (Alemanha), onde está instalada a unidade Audi Formula Racing GmbH.

Depois que a Ferrari requentou a queixa de que a FIA foi demais leniente ao punir a equipe Red Bull por extrapolar o teto de gastos na temporada de 2022, não chega a sersurpresa que a entidade rejeitou o apelo da Scuderia para restituir a Carlos Sainz o quarto lugar no GP da Austrália. "Não encontramos nenhum elemento substancioso ou relevante que permitisse às partes pleiteando por uma revisão referente à decisão concernente", diz o comunicado da FIA.

Continua após a publicidade

Líder da operação F-1, negócio controlado pelo grupo Liberty Media, o italiano Stefano Domenicali recusou-se a desmentir que os Estados Unidos possam receber uma quarta etapa do Campeonato Mundial. Este ano Miami, Dallas e Las Vegas fazem parte do calendário. De acordo com o ex-diretor da Ferrari e CEO da Lamborghini, há espaço para tanto:

"Há muito interesse (por corridas) no Extremo Oriente, mas mais interesse nos Estados Unidos, onde atualmente temos três GPs, número que eu considero ideal para os próximos dois anos. O mais importante (para aumentar esse número) é que cada GP seja diferente em termos de personalidade. Queremos que a cidade sede viva o evento, isso é a mágica da F-1"

Siga-nos no Instagram