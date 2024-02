Fim de semana no Bahrein abre a temporada 2024 da F-1 (Red Bull)

As provas são bem mais curtas que as etapas do World Endurance Championship, (Campeonato Mundial de Resistência), mas o calendário de 24 provas da Fórmula 1 para 2024 será muito mais desgastante. A partir do fim de semana, no Bahrein (foto de abertura/Red Bull), até o segundo domingo de dezembro a caravana do esporte mais tecnológico do mundo cruzará oceanos e continentes em uma frequência jamais vista. Temporada que inicia em clima de surpresas e certo tumulto, cortesia do anúncio precoce da transferência de Lewis Hamilton, da Mercedes para a Ferrari...em 2025, e pelo possível afastamento de Christian Horner do comando da Red Bull, cortesia de uma sindicância interna que analisa seu comportamento com uma funcionária.

Futuro de Christian Horner (esq) na Red Bull é incerto e pode atingir Adrian Newey (dir) (Red Bull)

Dentro da pista três questões são as mais comuns nas conversas do paddock.Max Verstappen seguirá tendo vida fácil? O bom resultado da Ferrari é um indicativo de que a Scuderia está iniciando mais um ciclo vitorioso? A Mercedes voltará a ser competitiva? As respostas começam a ter nitidez a partir de sexta-feira, quando os treinos oficiais iniciam às 08:30, hora de Brasília. Dos 10 pontos importantes dos regulamentos técnico e desportivo que foram alterados para esta temporada, amudança mais sensível é o valor das multas que poderão ser aplicadas e que podem chegar a EUR1.000.000,00 (R$ 5,5 milhões).

Carlos Sainz, que deixa a Ferrari no final do ano, foi o mais rápido nos testes pré-temporada (Ferrari)

A programação completa do fim de semana inclui a abertura das temporadas da F-2 - onde participam os brasileiros Gustavo Bortoleto e Enzo Fittipaldi - e F3.

Mudança de Hamilton para a Ferrari deixa George Russell (acima) como o piloto favorito da equipe (Mercedes)

As dez mudanças mais importantes

PUBLICIDADE 1) Recursos - O prazo máximo para equipe apelar sobre o resultado de uma corrida foi reduzido de 14 para quatro dias, com possível extensão para cinco dias.

Publicidade

2) Multas - O valor máximo de multas passou de EUR250.000,00 para EUR1.000.000,00

3) Sprint Race - O formato das corridas Sprint foi alterado. O grid de largada para a prova de 100 km disputada no sábado será definido na sexta-feira e a formação do grid do GP (domingo) será no sábado pela manhã. O Brasil é um dos seis países que terão esse evento extra.

4) Filmes promocionais - A partir deste ano as equipes podem completar duas sessões de 200 km para fins promocionais, o dobro do limite vigente até então.

5) Carros de testes - Os carros usados para testes com novos pilotos deverão ter sido usados em uma sessão de treinos ou em uma corrida de 2022. Isso evita que as equipes usem esses testes para desenvolver equipamentos para o carro desta temporada.

6) Investimentos - As equipes que ficaram nos quatro últimos lugares em 2023 (pela ordem Williams, Alpha Thauri/VcaRB, Sauber e Haas) receberam um acréscimo no total permitido para investir na sua infraestrutura. Esse valor passou de EUR 45 milhões para EUR65 milhões em quatro anos consecutivos.

Publicidade

7) Halo reforçado - Após o espetacular acidente do chinês Zhou Guanyu, na largada do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, a FIA determinou que o arco de proteção em torno do piloto, o Halo, tem que aguentar impactos ainda maiores. O limite vigente até então era equivalente a um ônibus cair sobre esse aparato de segurança.

PUBLICIDADE 8) Publicidade - Calotas sem anúncios: o regulamento previamente aprovado para este previa a utilização de anúncios nas calotas das rodas. Devido ao peso extra que isso acarretaria a FIA postergou essa norma, que poderá vir a ser adotada no futuro. 9) DRS - O uso da asa móvel (DRS em inglês), até então obrigatoriamente a partir da segunda volta da corrida ou uma relargada, passa a ser permitido apenas uma volta depois dessas circunstâncias. 10) Motores - A longa temporada de 2024 levou a FIA a aumentar de três para quatro unidades de motor de combustão interna (ICE) e dos geradores de energias térmica (MGU-H) e cinética (MGU-K). A norma é extensiva até a temporada de 2025.

Em meio a turbulências dentro da equipe, Verstappen busca o tetra na F-1 (Red Bull)

Quem corre onde

Publicidade

1 - Max Verstappen (NL), Red Bull RB20-Honda RBPT H002

2 - Logan Sargeant (US), Williams FW46-Mercedes-AMG F1 M15

3 - Daniel Ricciardo (AU), Vcarb 01-Honda RBPT H002

4 - Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes-AMG F1 M15

10 - Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault E-Tech RE24

Publicidade

11 - Sérgio Pérez (MX), Red Bull RB20-Honda RBPT H002

14 - Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR 24-Mercedes-AMG F1 M15

16 - Charles Leclerc (MC), Ferrari SF24-Ferrari 066/12

18 - Lance Stroll (CA), Aston Martin AMR 24-Mercedes-AMG F1 M15

20 - Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari 066/12

Publicidade

22 - Yuki Tsunoda (JP), Vcarb 01- Honda RBPT H002

23 - Alex Albon (TH), Williams FW46-Mercedes-AMG F1 M15

24 - Zhou Guanyu (CH), Sauber C44-Ferrari 066/12

27 - Nico Hulkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari 066/12

31 - Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault E-Tech RE24

Publicidade

44 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, W18-Mercedes-AMG F1 M15

55 - Carlos Sainz Jr. (E), Ferrari SF24-Ferrari 066/12

63 - George Russell (GB), Mercedes, W18-Mercedes-AMG F1 M15

77 - Valtteri Bottas (SF), Sauber C44-Ferrari 066/12

81 - Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38- Mercedes-AMG F1 M15

Publicidade

Chinês Zhou Guanyu surpreendeu nos testes ao marcar o quarto tempo (Sauber)

Quem foi quem nos testes de pré-temporada

1) Carlos Sainz, Ferrari, 1'29"584

2) Charles Leclerc, Ferrari, 1'30"322

3) George Russell, Mercedes, 1'30"368

4) Zhou Guanyu, Sauber, 1'30'647

Publicidade

5) Sérgio Pérez, Red Bull, 1'30"679

6) Max Verstappen, Red Bull, 1'30"755

7) Yuki Tsunoda, Vcarb, 1'30"775

8) Alex Albon, Williams, 1'30"984

9) Oscar Piastri, McLaren, 1'31"030

10) Lewis Hamilton, Mercedes, 1'31"068

11) Fernando Alonso, Aston Martin, 1'31"159

12) Lando Norris, McLaren, 1'31"256

13) Daniel Ricciardo, Vcarb, 1'31"361

14) Nico Hülkenberg, Haas, 1'331"686

15) Lance Stroll, Aston Martin, 1'32"029

16) Esteban Ocon, Alpine, 1'32"061

17) Pierre Gasly, Alpine, 1'32"149

18) Valtteri Bottas, Sauber, 1'32"227

19) Logan Sargeant, Williams, 1'32"578

20) Kevin Magnussen, Haas, 1'33"053

Os horários do fim de semana (*)

29/2 - 08:30/09:30, Treino 1,

29/2 - 12:00/13:00, Treino 2

1/3 - 09:30/10:30, Treino 3

1/3 - 13:00/14:00, Prova de classificação

2/3 - 12:00 - Largada da corrida. Corrida em 57 voltas pelo circuito de 5.412 metros

(*) Horário de Brasília

O calendário mais extenso da história

1) 2/3, Manama (Bahrain)

2) 9/3, Jeddah (Arábia Saudita)

3) 24/3, Melbourne (Austrália)

4) 7/4, Suzuka (Japão)

5) 21/4, Xangai (China)

6) 5/5, Miami (Estados Unidos)

7) 19/5, Imola (Itália)

8) 26/5, Monte Carlo (Mônaco)

9) 9/6, Montreal (Canadá)

10) 23/6, Barcelona (Espanha)

11) 30/6, Spielberg (Áustria)

12) 7/7, Silverstone (Inglaterra)

13) 21/7, Hungaroring (Hungria)

14) 28/7, Spa-Francorchamps (Bélgica)

15) 25/8, Zandvoort (Países Baixos)

16) 1/9, Monza (Itália)

17) 15/9, Baku (Azerbaijão)

18) 22/9, Marina Bay (Singapura)

19) 20/10, Austin (Estados Unidos)

20) 27/10, Cidade do México (México)

21) 3/11, São Paulo (Brasil)

22) 23/11, Las Vegas (Estados Unidos)

23) 1/12, Lusail (Catar)

24) 8/12, Yas Marina (Abu Dhabi)

Siga-nos no Instagram