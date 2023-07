Nova Alpine 2.0 na F-1

Na minha coluna Conversa de Pista desta semana falei das recentes transformações dentro da equipe Alpine de F-1. Esta manhã, em Spa, tornou-se público que as mudanças não terminaram na chegada de Bruno Famin e Phillipe Krief. Hoje, em Spa, a equipe francesa anunciou o desligamento de três figuras do alto escalão na operação F-1: Otmar Szafnauer, Alan Permane e Pat Fry serão desligados do time na próxima segunda-feira. A partir da semana que vem Bruno Famin (vice-presidente de empresa para o setor de competições) assume interinamente o posto de team principal então ocupado por Szafnauer, que estava no cargo desde fevereiro de 2021. Julian Rouse, atual diretor da Academia Alpine, e Matt Harman assumem os outros dois postos. Permane deixa o time após 34 anos.