O clima esquenta na F-1

A vitória de Sérgio Pérez no GP da Arábia Saudita reforçou a superioridade da Red Bull, destacou a Aston Martin como segunda força da temporada e os problemas que afetam Mercedes e Ferrari, equipes que normalmente estariam disputando vitórias e pódios. Pior que isso é o cenário da equipe McLaren, que, a exemplo da AlphaTauri, ainda não marcou nenhum ponto no campeonato. Paralelamente ao campeonato que prossegue dia 2 de abril em Melbourne, na Austrália, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) lançou ontem o processo para definir quem será o fornecedor de pneus para as fórmulas 1, 2 e 3 no período entre 2025 e 2027.

Na segunda das três etapas de prova de classificação no sábado um semieixo do carro de Max Verstappen quebrou ele foi relegado a um incomum 15º lugar no grid de largada de 20 carros. Ao final de 308,450 metros completados em 50 voltas pelo circuito urbano de Jeddah Sérgio Pérez conquistou sua quinta vitória na carreira, largando da pole-position e, com isso, ocupa a vice-liderança do campeonato com 43 pontos, um a menos que seu companheiro de equipe.

A partir desse ponto pode-se enxergar um problema potencial para a Red Bull: na fase final da prova Christian Horner, o diretor da equipe, propôs a Pérez diminuir o ritmo para poupar equipamento, ao que o mexicano respondeu perguntando de o holandês faria o mesmo. Silêncio de rádio, os dois continuaram andando forte. Na última vez que percorreu os 6.175 metros do traçado Verstappen marcou a melhor volta da prova, até então em poder de Pérez, e com isso manteve-se líder na tabela de pontos. É fato consumado que a Red Bull funciona em torno de Verstappen, assim como imprevistos como o que marcou seu resultado na prova de classificação não devem acontecer com frequência, muito pelo contrário.

A postura do atual bicampeão, que exemplifica o piloto que não aceita outro resultado que não o da vitória a qualquer custo, certamente provocará episódios que podem ter consequências a médio prazo e revelar um Sérgio Pérez mais aguerrido do que o lhe é peculiar. Não custa lembrar que o mexicano é extremamente hábil em circuitos urbanos, qualidade reconhecida por Horner, e que a próxima etapa da temporada será disputado nas ruas do Albert Park, em Melbourne...

Por seu lado a FIA deu mostras de insegurança no que diz respeito a fazer valer seus próprios regulamentos. Fernando Alonso foi punido por alinhar fora do espaço designado para seu carro e em sua primeira parada nos boxes seus mecânicos deveriam esperar cinco segundos até poder tocar no AMR23 #14. Assim foi feito e os mecanismos de controle da entidade, incluindo o Centro de Operações Remotas localizado em Genebra, na Suíça, confirmaram isso. Terminada a prova, porém, os comissários desportivos entenderam que o macaco traseiro foi justaposto ao carro antes dos cinco segundos de penalização e, por isso, decidiram impor nova punição, desta vez de 10 segundos. A equipe de Alonso foi bem sucedida ao solicitar reavaliação do caso e Alonso conseguiu o centésimo pódio de sua carreira e acumulou o segundo terceiro lugar em duas provas consecutivas.

A Mercedes segue buscando uma receita que entregue a George Russell (quarto) e Lewis Hamilton (quinto) um automóvel competitivo e à altura dos bons tempos do time em um passado recente. Após duas corridas o time alemão soma os mesmos 38 pontos que a Aston Martin, mas aparece em terceiro lugar, ambos 49 pontos atrás da Red Bull, graças aos dois pódios de Fernando Alonso. Vale lembrar que o time inglies conseguiu pontuou três vezes, contra quatro da equipe alemã.

Na Ferrari a situação demanda ajustes sérios. Apesar do bom desempenho nos treinos, quando Carlos Sainz marcou o quarto tempo e Charles Leclerc perdeu o segundo lugar no grid por ter trocado elementos do trem de força do seu carro, a Ferrari demonstrou mais uma vez que o desgaste dos pneus prejudica o rendimento dos seus carros. O sexto e sétimo lugares do espanhol e do monegasco, respectivamente, consolidam o fato de que Sainz se adapta melhor que o monegasco quando ambos têm um carro deficiente. Até o momento a escuderia soma 26 pontos.

Quarta força na temporada passada, a Alpine aparece em quinto lugar entre os Construtores, com oito pontos. Em Jeddah os dois pilotos do time francês, Estan Ocon (oitavo) e Pierre Gasly (nono) pontuaram após uma disputa que provocou tensão na equipe devido à disputa entre ambos na pista. O décimo lugar de Kevin Magnussen deu à equipe Haas o primeiro ponto da temporada, algo que a AlphaTauri e a McLaren ainda não obtiveram. A McLaren amargou mais um resultado desastroso para os padrões do time: tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri tiveram atuação apagada no final de semana, ainda que o último tenha progredido até o Q3 e alinhado em nono lugar.

Reynaldo Campello (5/1/1945 - 21/3/2023)

Faleceu nesta madrugada o piloto e promotor Reynaldo Campello. Personagem visionário e atuante no automobilismo brasileiro, Campello foi um dos principais responsáveis pela estabilização da categoria Stock Car em uma época de incertezas e dificuldades de organização e logística.

