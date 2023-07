O preço de ultrapassar o limite

O resultado provisório do GP da Áustria, disputado domingo, no Red Bull Ring, em Zeltweg, foi divulgado às 16:55, hora local, mas só quatro horas e cinquenta minutos mais tarde, tempo mais de três vezes superior ao que Max Verstappen precisou para vencer a nona etapa da temporada, o documento ganhou sua versão definitiva. A causa disso foi o excessivo número de pilotos que ultrapassaram o limite de pista e acabaram punidos com a adição de penalizações de vários segundos ao tempo com que completaram o percurso do evento. O espanhol Carlos Sainz foi o maior prejudicado com a alteração, caindo de quarto para sexto, enquanto o inglês Lando Norris e o espanhol Fernando Alonso subiram, respectivamente, para quarto e quinto classificados.

Prática exacerbada na F-1, o uso de áreas externas ao asfalto que caracteriza o percurso de um circuito é cada vez mais frequente em inúmeras categorias, a começar por provas de kart, e frequentemente leva os responsáveis por autódromos e kartódromos a pavimentar a área invadida. A atitude é discutível. De um lado, ameniza o desgaste do equipamento, que seria danificado ao subir parcialmente em zebras e outros demarcadores de traçado; por outro, acaba reconhecendo que a atitude dos pilotos altera as características da pista.

Em muitos casos o fato de superar os limites da pista decorre de uma melhoria nas questões de segurança, algo que contribui para manter mais carros na disputa: se houvesse areia ou brita nas áreas de escape os carros poderiam atolar e abandonar a prova. Quando um piloto usa essa área de escape em plena disputa de posição com um ou mais concorrentes, ele não pode retornar não pode retornar ao asfalto regulamentar à frente desses adversários. Ocorre que é cada vez mais comum notar que vários pilotos exploram esse recurso de maneira proposital e de forma a criar uma situação onde o adversário não tenha como se defender. Em provas regionais em Interlagos, por exemplo, os trechos do "S" do Senna e a saída da curva Chico Landi (aquela situada no final da reta oposta) são locais onde isso mais ocorre.

No GP da Áustria nada menos de 8 pilotos, 40% do grid, infringiram por 12 vezes o limite de pista e foram punidos com adição de tempo aos seus resultados na pista: além de Carlos Sainz, Lewis Hamilton, que foi de sétimo para oitavo), Pierre Gasly (de nono para décimo), Esteban Ocon (de décimo-segundo para décimo-quarto), Nyck de Vries (de décimo quinto para décimo-sétimo) e Yuki Tsunoda (de décimo-oitavo para décimo-nono) também tiveram suas posições alteradas. De todos eles, o mais atingido foi Ocon, que teve seu tempo alterado em 30 segundos; como curiosidade vale lembrar que a volta mais rápida da prova, marcada por Max Verstappen, foi registrada com a marca de 1'7"012...Lando Norris, que passou de quinto para quarto, e Fernando Alonso, que foi de sexto para quinto), foram os mais beneficiados

As mudanças do resultado oficial em relação aos resultados de pista não alteraram as posições de pilotos e construtores na classificação do campeonato, mas pela segunda vez o assunto foi levantado pelo diretor esportivo da Aston Martin, Andy Stevenson. Considerando os resultados obtidos ao contestar os resultados dos GPs da Arábia Saudita e da Áustria, Stevenson conquistou cinco pontos para Fernando Alonso. Três deles foram garantidos ao manter o terceiro lugar do espanhol na corrida de Jeddah, quando o inglês George Russell chegou a ser anunciado nessa posição. Ao demandar uma revisão na dinâmica das duas penalidades de cinco segundos impostas a Alonso, Stevenson manteve o resultado de pista e hoje poderia ser considerado o nono colocado no Campeonato dos Construtores, dois pontos atrás da Williams e três à frente da AlphaTauri.

McLaren camaleão

Em uma temporada de mais baixos do que altos, a McLaren continua explorando o grafismo para melhorar sua presença na mídia mundial. Para a próxima etapa da temporada, domingo, em Silverstone (Inglaterra), os carros de Lando Norris e Oscar Piastri irão exibir parte da carenagem com acabamento cromado. Não é coincidência que um dos seus patrocinadores tem um produto chamado "Chrome"...

