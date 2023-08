Pérez confirmado, Ricciardo perde chance

A alguns dias de reiniciar o calendário, a Fórmula 1 dá mostras de que as chamadas férias de verão da categoria não foram exatamente um período de descanso. Dois fatos comprovam isso: na última sexta-feira Christian Horner, o bam-bam-bam da equipe Red Bull, confirmou que Sérgio Pérez continua no time na temporada de 2024 e Toto Wolff, o par de Horner na Mercedes, lançou o nome de Jérôme D'Ambrosio como seu provável sucessor no comando da equipe alemã. O Campeonato Mundial de F-1 reinicia sexta-feira, quando começam os treinos para o GP dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort, cidade à beira-mar situada cerca de 40 km a oeste de Amsterdam.

A confirmação de que Pérez vai viver integralmente seu contrato com a Red Bull tem várias consequências. A primeira delas é passar ao mexicano o estímulo necessário para ele se empenhar mais na conquista do vice-campeonato: a cada nova vitória de Max Verstappen o título deste ano se aproxima do holandês, vencedor de 10 das 12 provas já disputadas.No ano passado Pérez ficou em terceiro lugar, somando 305 pontos, contra 308 de Charles Leclerc e 454 de Verstappen. Após ter vencido duas provas no início do campeonato atual, ele entrou em uma fase de resultados medíocres, mas ainda assim tem 189 pontos, 40 a mais que o espanhol Fernando Alonso, que não ganhou nenhuma corrida.

Outra leitura que se pode fazer da confirmação de Pérez é de que o futuro de Daniel Ricciardo não passa por seu retorno ao time principal da Red Bull. O sempre sorridente australiano ganhou uma lufada de esperança ao substituir o holandês Nick De Vries na AlphaTauri a partir do GP da Hungria, mas seus resultados nas provas em Hungaroring e Spa-Francorchamps (Bélgica) foram consistentes com os obtidos por De Vries. Suas atuações desprovidas de brilho consolidaram o progresso do jovem japonês Yuki Tsunoda, o fato que o problema maior do time júnior da Red Bull é o projeto do AT-04 e de que seu outrora potencial de campeão mundial parece aniquilado.

O austríaco Toto Wollf é um dos executivos mais workaholics do mundo da F-1: nas corridas na Europa ele tem um motorhome exclusivo e que também serve como sua hospedaria nos finai de semana em vária pistas do calendário. A decisão de nomear Jérôme D'Ambrosio como seu provável sucessor no comando da Mercedes nas pistas é outra prova da sua dedicação ao trabalho.

O ex-piloto belga é o atual diretor da academia de pilotos do time liderado por Wolff e teve uma passagem pouco brilhante na F-1, onde em 2011 substituiu Lucas Di Grassi na fraca equipe Marussia e no ano seguinte alinhou no GP da Itália pela Lotus, corrida em que o franco suíço Romain Grosjean não participou porque cumpria suspensão por causa de acidente causado na prova anterior, em Spa-Frcorchamps.

"Quando eu não puder estar presente em uma etapa do campeonato o Jérôme vai me substituir como team principal", declarou Wolff, sem esquecer que "nos últimos 11 anos isso só aconteceu três vezes, mas temos que estar preparados para tal...". O dirigente austríaco, que detém cerca de 30% das ações da equipe Mercedes, enfatizou que o belga precisa conquistar credibilidade com a equipe e com o paddock "e tem tempo para isso". Após deixar a F-1 D'Ambrosio disputou provas da F-E em entre 2014 e 2021, quando assumiu ao posto de vice-diretor da equipe Venturi Racing. Em março deste ano ingressou na Mercedes.

