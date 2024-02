Por mais que sejam anunciadas com antecedência e uma daquelas leis imutáveis do Universo, há fatos que cobram um preço alto para aceitá-los. Por mais altos que sejam, porém, por vezes não superam a grandeza do sujeito da frase. É o caso de escrever sobre a morte de Wilsinho Fittipaldi. Grande no tamanho físico, ele ficava maior ainda quando o assunto era automóveis ou contar causos. Em suma, um autoentusiasta raiz para ninguém botar defeito.

Esta manhã chegou a confirmação do que já se esperava há algum tempo: Wilsinho acelerou rumo ao Olimpo dos privilegiados que deixaram na Terra sua marca e um legado mais do que respeitável. Pouco importa se o seu estado de saúde há anos vinha perdendo tempo a cada volta em torno do Sol, menos ainda que os esforços de sua querida Rita e do filho Christian faziam para reverter, melhor dizer amenizar, esse quadro. Nem mesmo os esforços do amigo Paulo Loco, que quando chamado parava o que estava fazendo para ajudar nessa causa, derrotaram o inexorável.