Wanderley Pereira perde para cubano e fica com a medalha de prata no Mundial de Boxe

O brasileiro Wanderley Pereira perdeu para o cubano Yoenli Martinez, neste sábado, a decisão da categoria 75 quilos no Mundial de Boxe, em Tashkent, Usbequistão. Os cinco jurados foram unânimes em apontar o representante de Cuba como vencedor.

Pela medalha de prata, Wanderley, que é conhecido como Holyfield, recebeu o prêmio de US$ 100 mil (R$ 492 mil), enquanto Martinez recebeu o dobro: US$ 200 mil (R$ 984 mil).

Wanderley Pereira disputou final da categoria 75kg com cubano Yoenli Martinez. Foto: Divulgação/IBA

O duelo foi disputado na média e longa distância, o que facilitou o estilo de luta do cubano. Wanderley atuou boa parte dos três rounds com a guarda baixa na tentativa de atrair o adversário e usar os contra-ataques, mas com muita movimentação de pernas e tronco Martinez dominou amplamente a disputa.

Natural de Conceição do Almeida, na Bahia, Wanderley Pereira tem 22 anos e participou de sua segunda edição de Campeonato Mundial. Ele é o quarto brasileiro a alcançar uma final, repetindo o feito de Everton Lopes (ouro em 2011), Robson Conceição (prata em 2013) e Keno Marley Machado (prata em 2021).

A equipe brasileira terminou o Mundial com duas medalhas. Wanderson de Oliveira (71kg) perdeu ma semifinal para o usbeque Saidjamshid Jafarov e ficou com a medalha de bronze.

Com as duas medalhas do Brasil em Tashkent, o País igualou sua melhor campanha em uma única edição de Mundial, repetindo 2011 e 2013, quando chegou em uma final e levou um bronze (Everton Lopes ouro e Esquiva Falcão bronze em 2011; Robson Conceição prata e Everton Lopes bronze em 2013).